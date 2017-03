La Sala Trono tancarà amb un 'funeral'

La Sala Trono, espai referent del teatre independent a Tarragona, tancarà les portes el 25 de març. El teatre, amb una cinquantena de butaques, necessita unes obres de millora i adaptació que l'equip no veu viable afrontar. Per simbolitzar oficialment el tancament, la Trono celebrarà el 2 d'abril un 'funeral' que estarà obert a la ciutadania. La comitiva, vestida de negre, sortirà de la plaça de la Font de Tarragona i recorrerà el carrer Major fins al local del carrer Misser Sitges, que els responsables de la sala mantindran com a lloc d'assaig i de producció.

Davant el tancament, la Sala Trono busca un nou local a la ciutat per poder continuar les representacions teatrals i poder créixer. De moment, han rebut ofertes de tres municipis de l'entorn de Tarragona per gestionar els seus teatres però segueixen buscant. "És molt complicat trobar un espai adient, però no ens volem precipitar", ha afirmat el gestor de la sala, Joan Negrié. També ha avançat que el 13 de maig iniciaran els assajos de l'espectacle 'Els tres aniversaris', que s'estrenarà el 28 d'abril a Tarragona.

El tancament de la Sala Trono coincidirà amb la funció número 50 de la producció 'Això és tot', interpretada per Oriol Grau i Pau Ferran. Perquè les produccions siguin rendibles, la futura Sala Trono hauria de tenir més aforament de l'actual. La Trono ha viscut 14 anys de programació ininterrompuda de teatre contemporani de setembre a juny.