Santi Balmes: “Pensem que amb quatre tuits ja hem arreglat el món”

Santi Balmes (Barcelona, 1970) ja fa temps que eixampla el seu camp artístic al marge del grup Love of Lesbian. Després d’un conte infantil, una novel·la i un recull de relats, publica Canción de bruma (Principal de los Libros), un llibre en què aplega poemes que permeten seguir un fil autobiogràfic.

Quant de temps pots estar sense escriure?

Una setmana. Llavors ja començo a notar símptomes estranys. Normalment, escriure m’endreça la psique d’una manera bastant bestial. De vegades me la desendreça més, però em comporta un plaer. Darrerament, amb tanta sobredosi de ficció que tenim, m’he adonat que, si no vaig amb compte, m’estic convertint en un consumidor de ficció aliena més que de la meva pròpia. Però, tot i així, el que trobo en mi mateix no ho trobo com a espectador. O sigui, que seguiré escrivint.

¿T’afrontes a tu mateix com una ficció?

Depèn del format. En el poètic, no tant. Hi ha coses aquí que són imaginades, però això no vol dir que siguin menys autèntiques. Com que ho he imaginat, és part de mi.

Alguns poemes de Canción de bruma estan relacionats amb cançons de Love of Lesbian. Per què?

És que per mi és un altre vèrtex d’un triangle que estic fent i que al desembre s’acabarà amb una novel·la que es diu El hambre invisible, que il·lustra el Sergio Mora, el mateix que va fer la portada del disc El poeta Halley. D’alguna manera es tracta d’incidir des d’un punt de vista musical, poètic i de prosa en una temàtica que és bastant semblant: la recerca del teu jo a través de la creació. La prosa, la poesia i la música són tres eixos fonamentals a la meva vida.

Hi ha un contrast molt gran entre el Santi Balmes que recorda quan era un nano fascinat per una patinadora i el que escriu el llarg poema España, dulce ratonera .

Sí. Un és aquell nen que estava buscant referents platònics i que tenia aquella sensació que tot era meravellós i que tot era un descobriment. I l’altre és el decebut completament, que és el que he incorporat. Segueix havent-hi aquell nen, però ara també hi ha la persona decebuda i consternada per tot el que està passant. Hi ha un immobilisme que s’està perpetuant en els segles, i aquella fotuda mania de posar-ho tot en un context molt banal. Pensem que amb quatre tuits ja hem arreglat el món, i després ningú es mobilitza. És tan decebedor tot... Jo estic molt decebut.

Tens un vers que sembla una esmena a la política espanyola: “ Vuelan las gaviotas y en cada pico va una rosa ”.

És aquest bipartidisme que tant mal ha fet. I després de veure Susana Díaz envoltada de la vella guàrdia del PSOE, dius: “ No future ”. Seguim igual i hi ha una voluntat de seguir igual, que és el que a mi més esparverat em deixa. Aquesta por d’acostar-se i de ser diluïts per Podem, el que està generant és que el PSOE sigui com una dreta camuflada. No deixa de ser res més que això. A mi el que em fot és que hi ha una part del país que sí que vol canvis, però seguim sent un 30% que ens hem de fotre.

¿Per això España, dulce ratonera té un to de ràbia que no hi és a la resta de poemes?

Un amic em va dir que li havia agradat molt el poema, però que no aportava cap solució. I és que no la veig. Si veiés solucions em convertiria en polític automàticament, i no ho he pretès mai. Simplement és un desfogament visceral.

Per què el 2012 va ser un any nefast, com dius en un poema?

Perquè per a mi va ser un any nefast. Vaig passar una crisi emocional molt heavy. Vaig empalmar dos discos i vaig deixar la meva vida personal molt enrere. I vaig perdre l’equilibri d’una manera molt bèstia. Va coincidir l’èxit de Love of Lesbian amb el naixement de les meves filles, i he tingut una sensació molt estranya, en el sentit que sí, que va estar molt bé, va ser tot molt intens, però veig fotos de les meves filles en caps de setmana en què jo no hi era. I m’hauria agradat que tot estigués més endreçat. Tot es va barrejar d’una manera molt exagerada i van haver-hi danys col·laterals. És un any que mentalment tinc marcat a l’agenda com el pitjor de tots; paradoxalment, en el moment d’auge de la banda. Era increïble: estava fent-me fotos a la Fnac amb un disc d’or quan en realitat la meva vida estava bastant destrossada.