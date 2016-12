Scarlett Johansson lidera la llista d'actors més taquillers del 2016

Scarlett Johansson és l'actriu més taquillera de 2016, segons la revista Forbes. Amb títols com 'Capitán América: Civil War', la pel·lícula més taquillera de l'any, amb la qual Marvel va recaptar 1.150 milions de dòlars, o '¡Ave, César!, la intèrpret novaiorquesa ha aconseguit recaptar amb els seus films 1.200 milions de dòlars en taquilla.

Els seus companys de la milionària cinta de Marvel, Chris Evans (Capità Amèrica) i Robert Downey Jr. (Iron Man), empaten en la segona posició de la llista de Forbes, amb 1.150 milions de dòlars aconseguits en la taquilla mundial.

En quart lloc hi ha Margot Robbie, que amb títols com 'Escuadrón Suicida' i 'La llegenda de Tarzan', ha aconseguit recaptar 1.100 milions de dòlars. Amy Adams ocupa la cinquena posició amb 1.040 milions de dòlars aconseguits en els cinemes per pel·lícules com 'La llegada' o 'Batman v Superman', on va encarnar a Lois Lane. El sisè lloc l'ocupa Ben Affleck, que gràcies al seu paper com Batman en aquesta pel·lícula dirigida per Zack Snyder i per la seva interpretació a 'El contable', va aconseguir ingressar a la taquilla 1.020 milions de dòlars. El seu company Henry Cavill el segueix en setena posició, amb els 870 milions de dòlars.

El vuitè lloc l'ocupa Ryan Reynolds gràcies a l'èxit aconseguit en taquilla per 'Deadpool', amb 820 milions de dòlars. Felicity Jones, protagonista de 'Rogue One', 'Inferno' i 'Un monstre ve a veure'm' ha aconseguit recaptar a taquilla 805 milions de dòlars, situant-se en novena posició. Will Smith tanca el rànquing de 2016 amb 775 milions de dòlars.

Per calcular el rànquing dels actors més taquillers, Forbes ha sumat la venda d'entrades de les pel·lícules protagonitzades pels intèrprets en 2016, basant-se en les dades de Box Office Mojo recopilats fins al 27 de desembre. La llista no té en compte les pel·lícules d'animació, i només inclou a les estrelles de cinema que van aparèixer més minuts en pantalla.