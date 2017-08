Se suspèn el Festigàbal en solidaritat amb les víctimes de l'atemptat

El Festigàbal, que s'havia de celebrar aquest divendres i dissabte, s'ha suspès després de l'atemptat terrorista d'aquest dijous a Barcelona. L'Heliogàbal, encarregat d'organitzar el festival, ha pres aquesta decisió arran de la recomanació del districte de Gràcia. El festival havia de tenir lloc als Jardins de la Sedeta i havia d'acollir els concerts de Museless, Hidrogenesse, El Petit de Cal Eril, Me and the Bees i Los Bengala, entre d'altres.

Arran de l'atemptat també s'han cancel·lat tots els actes programats a les Festes de Gràcia i les activitats públiques de Barcelona i d'arreu de Catalunya. La Generalitat va decretar ahir tres dies de dol oficial per l'atac.