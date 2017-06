El Senat rebutja la demanda d'ERC de treure un Dalí del despatx del rei i cedir-lo a Barcelona

260x366 'L'atleta còsmic', de Salvador Dalí / PATRIMONIO NACIONAL 'L'atleta còsmic', de Salvador Dalí / PATRIMONIO NACIONAL

El Senat va rebutjar dilluns la moció d'ERC que demanava treure la pintura de Salvador Dalí 'L'atleta còsmic' del despatx del rei per cedir-la permanentment a l'Ajuntament de Barcelona. Segons la formació catalana quest quadre té una "vinculació simbòlica" amb l'olimpisme i ha d'anar a parar a un "edifici o museu públic per al gaudi de la ciutadania", però tan el PP com el PSOE van votar en contra de la sortida del quadre. "Si l'art es tanca en una habitació sense que curiosos puguin observar-lo, l'art perd sentit. Per a la ciutadania, és igual que estigui en un despatx de La Zarzuela que en un despatx de qualsevol particular si no el podrà gaudir: la cultura ha de ser per al poble", va defensar el senador d'EU, Bernat Picornell.

'L'atleta còsmic' és fruit de l'encàrrec que les autoritats franquistes van fer a Dalí l'any 1968 per representar Espanya als Jocs Olímpics de 1968 i el 1985 l'artista va cedir els drets de reproducció a l'Ajuntament de Barcelona per donar suport a la candidatura olímpica de la capital catalana.

Mlagrat tot, Dalí va reclamar al COE que li paguessin el quadre, però Joan Antoni Samaranch va rebutjar la sol·licitud alegant que no hi havia liquiditat per fer-ho. L'obra també va ser propietat del vicepresident del COE, Anselmo López, que la va adquirir a títol personal i la va cedir en usdefruit al rei Joan Carles, que va la va instal·lar al seu despatx. Quan López va morir, Patrimonio Nacional va comprar als seus hereus per 2,8 milions d'euros.

El senador socialista Jesús Martín Rodríguez, va rebutjar la petició dels republicans perquè creu que 'L'atleta còsmic' "ha estat comprada amb diners de tots" i, per tant, en cas de sortir del despatx de La Zarzuela hauria d'anar a parar a "un museu nacional". "La cultura és universal: per la regla que Dalí era català, els extremenys haurien de demanar tots les pintures de Zurbaran al Prado", va ironitzar.

La senadora popular María Isabel García va afirmar que l'objectiu d'aquesta demanda és "desfermar la polèmica" i que el Congrés va rebutjar una proposta similar el 2009. També va subratllar que treure 'L'atleta còsmic' de la Zarzuela vulneraria la voluntat de Dalí perquè va ser "un compromès amb la causa monàrquica i al llarg de tota la seva vida va mostrar un exprés afecte i admiració cap al rei".