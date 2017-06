Sentir Shakira de molt a prop

Jugant a casa i en un espai monumental i alhora intimista: Shakira va triar la capella del Convent dels Àngels per presentar a nivell europeu el seu nou treball, El Dorado, però l’expectació de l’esdeveniment -i el retard amb què va sortir a cantar quatre dels temes del disc- està més en la línia de l’èxit esclatant que ha tingut. Hores després de treure’l a la venda el 26 de maig ja s’havia convertit en número 1 en 34 països.

Quan ahir la cantant va pujar a l’escenari una hora més tard del previst, va anar per feina: “Aquesta primera cançó és una de les preferides del meu fill Milan. Hi vaig donar molt voltes. Vaig pensar a fer-la pop i fer-la reggae, fins que em vaig adonar que només la podia fer a piano i veu”, va dir la cantant, abans de dedicar-li el tema al seu fill gran, que la seguia de ben a prop. Toneladas és tan especial perquè, com que Shakira no coneixia cap pianista a Barcelona, va acabar col·laborant amb la professora de piano del seu fill, que ahir a la nit també l’acompanyava. La veu de Shakira té el poder de fer oblidar l’espera, i abans d’acabar el primer tema el públic ja l’havia ovacionat. El tast d’ El Dorado va continuar amb una versió acústica de Chantaje, un dels dos duets que fa amb Maluma al disc. La versió acústica que va interpretar també té una història especial: la va fer expressament per a un concert sorpresa que va oferir als seus fans a Nova York. El Dorado és el primer disc d’estudi de Shakira des de Shakira (2014) i abans de Barcelona només l’havia presentat a Miami i en un acte multitudinari en aquest concert novaiorquès.

La primícia de la balada ‘Nada’

El tercer tema de la nit, després de treure’s la jaqueta de pell daurada que portava, va ser una primícia: Shakira va tocar per primera vegada en viu la balada Nada, que va fer que el públic la tornés a ovacionar. Malgrat que era un recital de caràcter íntim, Shakira va tenir en compte els detalls de l’espai. Cadascun dels temes va estar acompanyat per projeccions.

El futbolista Gerard Piqué no va poder assistir a la presentació perquè està concentrat amb la selecció espanyola, però la nit va acabar amb el tema que Shakira li ha dedicat, Me enamoré, un dels tres senzills del disc. Malgrat que va demanar al públic que cantés amb ella, els assistents només volien estar pendents de la seva actuació, dels seus moviment i de la pluja de paperines amb què va acabar el recital.

L’actuació va posar el colofó a una vetllada que havia començat un parell d’hores abans. Una de les imatges més curioses que va deixar és la dels dos fills de la cantant, els petits Milan i Sasha, jugant dins la capella aliens al rebombori, mentre els assistents posaven amb avidesa al photocall i l’ambient s’anava escalfant. “A Shakira la sentim molt pròxima i fins i tot vam fer una versió d’un tema seu, Te aviso, te anuncio -subratllaven els germans Muñoz, Estopa-. És una oportunitat de veure Shakira de prop i no en un gran recinte”. El mateix devien pensar convidats com el presentador Manel Fuentes, la model Judit Mascó, els actors Aina i Marc Clotet o el futbolista Ivan Rakitic. Una altra artista que va passar pel photocall va ser Niña Pastori, que va anunciar nou treball durant els primers mesos del 2018. A més, el sector musical va estar representat pel cantant Melendi, el promotor Pino Sagliocco i el productor Tinet Rovira.

Trobar la inspiració cançó a cançó

Shakira no va titular el seu onzè disc El Dorado perquè desitgés que fos un èxit, com ha passat, sinó per una raó íntima: per a la cantant, la mítica ciutat sud-americana d’or és un símbol de la inspiració. La cantant s’hi va retrobar després d’un temps de dubtes quan va col·laborar amb Carlos Vives a La bicicleta, i ja no es va aturar: El Dorado va sortir a la venda el 26 de maig precedit per La bicicleta i dos senzills més, Chantaje, un duet amb Maluma, i Me enamoré, que està dedicat a Gerard Piqué. La major part del disc està escrita en espanyol -9 temes de 13- i s’hi poden trobar més duets, com la bachata Déjà vu, amb Prince Royce. Un altre tema, Amarillo, també fa olor de senzill, i la balada Nada posa el contrapunt sentit a la dolçor del conjunt del disc.