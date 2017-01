Serrat grava una versió col·lectiva inèdita de 'Mediterráneo'

El cantant Joan Manuel Serrat ha gravat aquest dimecres una versió col·lectiva inèdita del seu tema 'Mediterráneo', acompanyat d'altres artistes com Manolo García, Estopa, Els Amics de les Arts, Ismael Serrano i Antonio Orozco, per donar el seu suport al Gran Concert per a les Persones Refugiades.

Escolta aquí un fragment de la nova versió de 'Mediterráneo'El pròxim dia 11 de febrer, el Palau Sant Jordi de Barcelona acollirà aquest concert, organitzat per l'associació "Casa nostra, casa vostra", en què està previst que una cinquantena d'artistes pugin a l'escenari i que tots els beneficis que s'obtinguin per la venda d'entrades es destinin a organitzacions que treballen en migració i refugi.

Serrat s'ha sumat a la iniciativa i ha tornat a gravar 'Mediterráneo' pensant "en les persones que creuen el mar a la recerca d'una vida millor", segons s'informa en un comunicat. Al costat del barceloní han actuat, a més dels citats artistes, d'altres grups i cantants com Pablo López, Gossos, Marina Rossell, Elèctrica Dharma, Judit Neddermann, Joana Serrat, Sidonie, Santi Balmes, Jofre Bardagí, Gemma Humet, Shuarma i Manu Guix. La gravació s'ha dut a terme als estudis Medusa de Barcelona.

Els organitzadors van donar a conèixer ahir els primers confirmats de l'acte que són Lluís Llach al costat de Sílvia Bel, Manolo García, Macaco, Sílvia Pérez Cruz i La Fura dels Baus. La iniciativa, que compta amb la producció de Primavera Sound i la participació de Canet Rock i Clippers, forma part de la campanya "Catalunya per l'acollida", que també organitzarà una manifestació el dissabte 18 de febrer.