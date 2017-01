Shakespeare com a pretext

'La taverna dels bufons', Teatre Romea, 28 de desembre

L a taverna dels bufons vol ser un homenatge als actors que interpretaven papers còmics a les obres de William Shakespeare i, per extensió, a tots aquells que assumeixen aquests personatges, els pallassos i clowns. Un homenatge protagonitzat per dos dels bufons més coneguts del teatre elisabetià i membres de la companyia de Shakespeare, Robert Armin (Joan Pera) i William Kempe (Carles Canut), tots dos força enfadats amb l’autor, que, pensen i diuen, no va valorar mai les seves grans qualitats interpretatives malgrat ser ells qui donaven vida als seus drames i comèdies.

Amb el pretext de commemorar el quatre-cents aniversari de la mort del Gran Bard, Martí Torras Mayneris i Denise Duncan han imaginat una dramatúrgia de recosits de frases del poeta al servei dels dos bufons allotjats, temporalment, a la taverna del títol a l’espera d’una redempció que els obri les portes del paradís, destí últim, vam entendre, dels grans tràgics. Martí Torras i Denise Duncan reivindiquen, però, els actors i no els arquetips còmics de Shakespeare, ja que si no no s’entén que hagin prescindit justament de la gràcia i comicitat d’aquells personatges que sens dubte reuneixen l’enginy i la poesia de l’autor. I és així que, ja davant del mateix Shakespeare (Dafnis Balduz), Armin i Kemp passen una mena d’examen en què, lluny d’assumir grans papers còmics, com són els enterradors de Hamlet, el Tríncul de La tempesta o el Llança d’ Els dos cavallers de Verona... en lloc d’això, interpreten fragments de les tragèdies de manera seriosa. Així certifiquen, doncs, que per accedir a l’Olimp del teatre no n’hi ha prou sent un bon clown, i malbaraten finalment el pretès homenatge. M’agradaria recordar un fragment de Nit de Reis. “És un talent [el del bufó] tan difícil d’aconseguir com el del savi. La bogeria que es manifesta per paraules assenyades és enginyosa, mentre que els assenyats, si es tornen bojos, perden per sempre el seu seny” (ActeIII - Escena I).