Shakira busca l'èxit amb 'El Dorado'

Shakira ha anat administrant el material del nou disc des de fa mesos. Primer va ser 'La bicicleta', la cançó que la cantant colombiana ha fet amb el mestre del 'vallenato', Carlos Vives. I després van venir altres cançons, com ara 'Deja vu', 'Chantaje' (també en versió salsa) i 'Me enamoré', una composició que explica com es va enamorar del futbolista Gerard Piqué, el de "la boca redondita".

'Me enamoré' ha sigut el pas previ a la publicació aquest divendres de l'àlbum 'El Dorado', amb temes en castellà i en anglès. En el disc, produït per la mateixa Shakira, hi col·laboren, a més de Carlos Vives, figures del 'reggaeton' com Maluma i Nicky Jam.