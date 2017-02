Pet Shop Boys, The Prodigy i Ryan Adams actuaran al Cruïlla

Fins ara se sabia que en l'edició 2017 del Cruïlla hi actuarien Youssou N'Dour, Los Fabulosos Cadillacs i The Lumineers. Ara ja hi ha el cartell sencer, i l'encapçalen grups i artistes com Pet Shop Boys, Jamiroquai, Ani DiFranco, The Prodigy, Ryan Adams, Txarango, Two Door Cinema i Little Steven & The Disciples of Soul, el projecte de Steven van Zandt, el guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen.

El festival se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de juliol al parc del Fòrum, i la programació és fidel a la varietat estilística que caracteritza el Cruïlla. "És una gran festa per al públic", ha dit aquest dijous el director del festival, Jordi Herreruela, durant una roda de premsa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, perquè la marca cervesera és el patrocinador principal del Cruïlla.

Entre els artistes internacionals d'aquesta edició també hi ha Residente (50% de Calle 13), la francesa Jain i el cantant de Sierra Leone Patrice. El cartell inclou també Aspencat, La Raíz, Oques Grasses, Enric Montefusco, Dorian, Carlos Sadness, Kase.O, Pau Vallvé, El Petit de Cal Eril, Viva Suecia, Calavento i Exquirla, el projecte del Niño de Elche amb el grup Toundra. "Volem que el Cruïlla sigui la millor festa musical de Barcelona a la qual pots assistir com a públic", ha dit el director del festival.

El pressupost d'aquesta edició del Cruïlla arribarà gairebé als quatre milions d'euros (l'any passat va ser de 3,5 milions). A hores d'ara Herreruela encara no sap quines seran les aportacions públiques. "Donem per fet que en tindrem, però no sabem com seran", ha dit. L'any passat el Cruïlla va rebre 150.000 euros de la Generalitat i 40.000 de l’Ajuntament de Barcelona.