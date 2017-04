Silicon Valley contracta filòsofs perquè ensenyin als treballadors a qüestionar-s'ho tot

La filosofia té un nou focus: les empreses. Silicon Valley ha començat a incorporar la filosofia com a eina per ajudar els empresaris a qüestionar-se els coneixements i reflexionar sobre la seva vida i la seva tasca a l'empresa. "La filosofia pot ser molt útil per a la comunitat de negocis de Silicon Valley", diu el fundador de 'HelloSign' a Quartz, Joseph Walla. "El més important és que els empresaris controlin la seva pròpia psicologia", afegeix.

Aquesta tècnica empresarial, que va néixer el 1990, no consisteix a impartir classes de filosofia, sinó que aplica les preguntes de filòsofs clàssics al món de l'empresa i actua com a teràpia psicològica. Andrew Taggart, doctorat en filosofia, actua com a conseller filosòfic. "En comptes de preguntar-se com puc tenir més èxit cal qüestionar-se el motiu pel qual he de tenir èxit", explica. Taggart forma part dels anomenats "filòsofs pràctics", que insisteixen en la importància de la investigació filosòfica per arribar a una comprensió més elevada d'un mateix, a una presa de decisions empresarials més acurada i, potser al final, a la felicitat. "Els filòsofs arribem per gestionar tota la porqueria dels negocis i evitar que torni a aparèixer", diu Taggart.

Però no és un camí fàcil. Taggart treballa en aquest camp des del 2010 i actualment té més de 40 clients d'arreu del món amb els quals es comunica per Skype. Aquests clients han de passar per un procés de reflexió introspectiu que els porta a examinar les seves pròpies creences sovint per primera vegada. Jerrold McGrath és un d'aquests clients/pacients, i assegura que les preguntes de Taggart eren "implacablement molestes", però que el van ajudar a deixar de mentir-se a ell mateix. McGrath, com molts altres, després de la "teràpia" va deixar la feina i va canviar la seva actitud davant la vida.

Google i la filosofia

Google fa temps que ofereix als seus treballadors classes gratuïtes dins la iniciativa anomenada 'Busca dins teu', que ara és una fundació independent dedicada a fomentar l'enfocament, l'autoconsciència i la resistència. "Ajudem a crear un món millor per a ells i per als altres", diu Bill Irvine, professor de filosofia. L'objectiu de la filosofia a les empreses és redefinir el concepte d'èxit i centrar-se en el que realment és important.