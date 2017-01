Simfònics de mida XXL a L’Auditori

Jornada d’assajos a L’Auditori de Barcelona. L’escenari és ple de cadires que a poc a poc són ocupades pels músics de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) de l’Orquestra del Teatre Mariinski de Sant Petersburg. Hi cabran? Sí, però ocupant pràcticament tot l’espai disponible. Tot plegat són 131 músics, una enormitat per fer justícia a una altra enormitat: la Simfonia núm. 4 de Xostakóvitx, una obra que demana una orquestra descomunal com la que la interpretrarà a L’Auditori avui (19 h) i demà (11 h). L’esforç numèric és especialment rellevant en la secció de cordes, que el director rus Valeri Guérguiev ha considerat que havia d’arribar als 80 instrumentistes.

Abans que comenci l’assaig, alguns músics de l’OBC fan d’amfitrions atents ajudant els del Mariinski a ocupar el seu lloc. Al cap d’uns minuts, hi apareix Guérguiev per dirigir l’assaig, i aleshores engega una maquinària simfònica de mida XXL. Certament, la corda és aclaparadora, tal com havia previst la partitura que Xostakóvitx va escriure entre 1935 i 1936 i que va haver de reconstruir anys més tard. El compositor rus, que volia eixamplar el colossalisme simfònic de Mahler, no va poder estrenar la Quarta fins al 1961. Les autoritats soviètiques no veien amb bons ulls el que consideraven deriva formalista de Xostakóvitx arran de l’òpera Lady Macbeth de Mtsensk (1934), i el compositor, prudent de mena, es va estimar més desar la Quarta en un calaix. I de poc que no la perd. De fet, la partitura va desparèixer durant la Segona Guerra Mundial i Xostakóvitx va haver de reescriure-la per estrenar-la finalment el Nadal del 1961.

Exposició wagneriana

Abans d’endinsar-se en el cap de setmana rus, Guérguiev va dirigir ahir l’orquestra del Mariiski en un progama que va incloure el tercer acte de Tristany i Isolda de Wagner amb la soprano Eva-Maria Westbroek i el tenor Mikhaïl Vekua. Coincidint amb aquest concert, es va inaugurar al Foyer de L’Auditori l’exposició Projecte Tristan, una iniciativa de Manel Bertran que dona continuïtat a la mostra sobre La valquíria del 2013. Es tracta d’onze pintures encarregades per Bertran a Robert Llimós, Montse Clausells, Manolo Sierra, Jordi Gispert i Marcos Palazzi, entre d’altres. La idea era crear una obra a partir de l’òpera de Wagner.