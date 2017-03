Simon Rattle, protagonista del segon cicle BCN Clàssics

La gira de comiat de Simon Rattle com a director titular de la Filharmònica de Berlín passarà pel Palau de la Música el 8 de juny del 2018. El concert del director anglès amb la formació alemanya servirà per tancar la segona edició del cicle BCN Clàssics, organitzat per la promotora Ibermúsica, el segell discogràfic Tritó i l’Orquestra de Cadaqués. “Fem un pas endavant amb el concert de la Filharmònica de Berlín”, diu el director del cicle, Llorenç Caballero, que en aquesta nova temporada programa set concerts, inclòs un recital de piano de Daniel Barenboim l’11 de gener.

Rattle va assumir la direcció de l’orquestra berlinesa el 2002, succeint Claudio Abbado, i fa quatre anys va anunciar que deixaria el càrrec el 2018. Quan acabi la gira de comiat, que també farà escala a Madrid, serà substituït pel rus Kirill Petrenko. “En aquesta gira Rattle dirigeix dos programes, un dels quals amb la Simfonia núm. 8 de Bruckner -explica Caballero-. Nosaltres hem triat l’altre, amb la Simfonia núm. 3 de Lutoslawski i la Simfonia núm. 1 de Brahms”. És a dir, la Filharmònica abordarà al Palau de la Música una obra del segle XX lligada als anhels de canvi polític a la Polònia dels anys 80, i una altra del gran repertori germànic del segle XIX.

La Simfònica de Bamberg

La segona temporada del BCN Clàssics s’inaugurarà el 10 de novembre amb una altra formació alemanya, la Simfònica de Bamberg, sota la direcció del txec Jakub Hrusa, que interpretarà la Simfonia núm. 9, Del nou món, de Dvorák, i el Concert per a violí i orquestra amb la violinista russa Viktoria Mullova com a solista. Les orquestres convidades -inclosa la del Gran Teatre del Liceu, que el 20 de febrer oferirà el Rèquiem de Verdi- són una de les potes de la línia artística del BCN Clàssics, un projecte que va néixer l’any passat per, entre altres coses, servir “d’aparador” de l’Orquestra de Cadaqués, que protagonitza tres dels set concerts del cicle, cadascun amb un director diferent i sempre amb programes que combinen “el que és molt conegut amb el que no ho és tant”. El 13 de desembre, per exemple, Gianandrea Noseda dirigirà el Rèquiem de Mozart i l’ Stabat Mater de Josep Pla; i l’11 de maig de l’any que ve, Vladímir Aixkenazi, la Simfonia núm. 4 de Beethoven, el Concert per a piano núm. 3 de Rakhmàninov (amb Denis Kojukhin com a solista) i l’obertura de La Elvira portuguesa, de Ferran Sor. Beethoven i Rakhmàninov també seran presents en el programa que dirigirà Jaime Martín el 15 de març, amb la pianista Gabriela Montero com a solista; el concert es completarà amb les instrumentacions de Jesús Rueda d’ Eritaña i Rondeña, d’Isaac Albéniz.

L’objectiu del segon BCN Clàssics és “consolidar el cicle” aconseguint més abonats i alhora atraient públic nou. “Si fem 200 abonats estarem contents”, diu Caballero, que vol arribar tant “al públic melòman com al que només va a veure obres molt conegudes”. “Hi ha molta gent que encara no ha anat a un concert al Palau de la Música”, recorda el director del BCN Clàssics