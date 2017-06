El Sónar creix i s'estén per tota la ciutat

Més dies, més pressupost i més escenaris. El Sónar, que es celebrarà del 14 al 17 de juny, compleix 24 anys i continua creixent: "Aquesta és una de les edicions més ambicioses de la història del Sónar, creixem en riquesa i en varietat de continguts", diu el codirector del festival Ricard Robles. Amb un pressupost de 7.900.000 euros (un 4,7% més que l’edició anterior), dels quals les administracions públiques n’aporten 765.000, el Sónar oferirà 140 actuacions d’artistes de 28 països. Robles calcula que l’assistència serà molt similar a la d’altres anys: uns 110.000 assistents (47,66% de Catalunya i Espanya i 52,35% de la resta del món).

El principal recinte del Sónar de Dia (Fira Montjuïc) estrenarà un novè escenari, Sónar XS, dedicat a les apostes més arriscades: 'reggaeton' digital, collage sorollós, 'dancehall' i les noves mutacions del 'trap'. És en aquest escenari on actuarà un dels joves talents locals, Bad Gyal, amb altres músics emergents com Kiddy Smile o Yves Tumor.

"El Sónar+D s'ha convertit en un dels principals aparadors de la realitat virtual del món", afirma José Luís de Vicente. Aquest espai compta amb més de 5.000 professionals acreditats procedents de 60 països. A més, el Sónar+D tindrà un nou espai, Sonar360°, on es podran fer immersions d’imatge i so de 360 graus. "Ens centrarem també en l'impacte de la intel·ligència artificial en els creadors, parlarem de la creativitat artificial o d'experiències híbrides entre creadors humans i artificials", explica De Vicente. "Aquest any també recuperem el públic familiar amb activitats gratuïtes a la Maker Faire Barcelona", afegeix Robles.

El regidor de Cultura de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat el fet que aquest any el Sónar s'estengui a diferents punts de la ciutat. "Coincideix amb la tendència descentralitzadora de l'Ajuntament per fer més accessibles els esdeveniments culturals", ha dit. Així doncs, Mark Bain farà sonar el pavelló Mies, al Mercat de les Flors es podrà tenir una experiència 'clubbing' amb Aimar Pérez, i el Santa Mònica oferirà la mostra més completa de Brian Eno. Tot sense oblidar l' exposició de realitat virtual 'Björk digital', que es podrà veure al CCCB i que inaugurarà l'artista islandesa.

En els 9 escenaris del Sónar s'hi podrà veure des de Nicolas Jaar fins a Anderson .Paak, la nova sensació de la música negra actual, nominat a dos Grammy, passant pel llegendari músic francès Cerrone o la 'première' europea del nou projecte de Carl Craig, Versus Synthesiser Ensemble.