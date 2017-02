Sting i Wayne Shorter guanyen el premi Polar de música

El premi Polar, considerat el Nobel de la música, ha premiat avui a Estocolm el cantant de The Police, Sting, i el saxofonista de jazz Wayne Shorter per la seva innovació i exploració en el terreny musical. "Sting ha llançat l'àncora en més ports musicals que qualsevol altre artista de la seva generació", ha anunciat el jurat del premi, que ha afegit que sense les exploracions musicals de Shorter "la música moderna no hauria perforat tan profundament".

Sting, pseudònim de Gordon Summer (Wallsend, 1951), tant dins el trio The Police, format el 1977, com posteriorment en la seva carrera com a solista, "mai s'ha relaxat" ha puntualitzat el jurat, sinó que ha combinat diversos sons i gèneres musicals i ha estat sempre obert a l'experimentació. A més, ha utilitzat la seva posició per promoure els drets humans. Al llarg de la seva carrera ha venut 100 milions de discos i acumula 16 premis Grammy.

El jurat del guardó també ressalta l'exploració per "camins no transitats" de Wayne Shorter (Newark, 1933). En més de sis dècades de carrera musical, el saxofonista ha format part de diversos grups com Arts Blakey's Jazz Messengers, Miles Davis's Second Great Quintet i Weather Report, i també ha sigut solista durant molt de temps.

El premi està dotat amb 1 milió de corones sueques (106.000 euros) i serà entregat el 15 de juliol pel rei Carles XVI Gustau a Estocolm. Va ser crear el 1989 per Stig Andersson, editor, compositor i representant del grup Abba, però no es va començar a atorgar fins al 1992. Des d'aleshores s'han premiat intèrprets com B.B. King, György Ligeti, Keith Jarrett, Bob Dylan, Ray Charles, Pierre Boulez, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, el grup Pink Floyd, Dizzy Gillespie, Sony Rollins, Gilberto Gil, Ennio Morricone i Björk.