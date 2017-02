El Suprem rebutja el recurs de Garzón per exhumar Franco del Valle de los Caídos

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per l'exjutge Baltasar Garzón contra una sol·licitud denegada pel Govern en què demanava traslladar els cossos de Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a un altre lloc.

Garzón i els advocats Manuel Ollé i Eduardo Ranz havien presentat una sol·licitud davant del Consell de Ministres el 20 de novembre de 2015, coincidint amb el 40è aniversari de la mort de Franco, en què demanaven que el Valle de los Caídos fos un "espai de memòria", el trasllat de les restes de Franco i Primo de Rivera i que l'Estat demani perdó a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. Reclamava també a l'Executiu la supressió de la simbologia franquista i dels actes commemoratius que es practiquen en el propi Valle de los Caídos, i l'exhumació i identificació de les restes de les víctimes enterrats a la Basílica. Per a això, demanaven al govern l'aprovació de la dotació econòmica suficient a càrrec de l'Estat.

Després de la decisió del Suprem –que encara no ha fet pública la seva argumentació–, l'exjutge Baltasar Garzón ha anunciat que acudirà al Tribunal Constitucional. "No compartim la decisió del Tribunal Suprem. La Sala s'alinea, un cop més, en contra de les víctimes i del seu dret a la veritat, la justícia i la reparació a favor dels perpetradors", han assenyalat els juristes en un comunicat. Han anunciat que presentaran un recurs d'empara davant el Constitucional i, si escau, una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). "Espanya no pot seguir ignorant a les més de 114.000 víctimes del franquisme i seguir finançant un monument que exemplifica la seva revictimització constant", han puntualitzat.

El debat, al Congrés

De tota manera, l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos es debatrà de nou al Congrés, ja que el PSOE va presentar una iniciativa que insta l'Estat a desplegar la llei de memòria històrica i dotar-la de pressupost. Això farà que es debati al ple del Parlament espanyol la proposta, que té més possibilitats de ser aprovada ara que en l'anterior legislatura efectiva, quan ja es van tirar endavant iniciatives parlamentaries similars, per la pèrdua de la majoria del PP. Tot i així, encara que fos aprovada, una PNL, per la seva naturalesa jurídica, no obliga el govern espanyol a fer efectiu el seu contingut, sinó només a considerar-lo.