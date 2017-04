Surt el primer tràiler de 'Star Wars: Els últims Jedis'

"És hora que els Jedis desapareguin". Així es presenta 'Star Wars: Els últims Jedis' en el primer tràiler de la pel·lícula, que s'ha donat a conèixer a Orlando, als Estats Units, durant la 'Star Wars Celebration', un esdeveniment que ha commemmorat els 40 anys de la saga ideada per George Lucas. A les imatges, molt més fosques i inquietants que en el film anterior, hi apareix Rey entrenant amb Luke Skywalker, com també els personatges de Finn i Poe Dameron i diverses escenes de lluites espacials. Durant la presentació del tràiler també s'han revelat alguns detalls del film, com ara que la pel·lícula incorporarà Benicio del Toro, Laura Dern i Kelley Marie Tran, que encarnarà una guerrera de la resistència anomenada Rose.

540x306 Un dels cartells de 'Star Wars: L'últim Jedi' Un dels cartells de 'Star Wars: L'últim Jedi'

Escrita i dirigida per Rian Johnson, 'Star Wars Episodi VIII: Els últims Jedis' s'estrenarà el 15 de desembre del 2017. Entre els actors que repetiran a la saga hi ha Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac i Mark Hamill. També hi apareixerà Carrie Fisher, que va rodar les escenes abans de morir al desembre. La vuitena entrega de la saga de ciència-ficció seguirà la trama de 'Star Wars: Episodi VII El despertar de la força', que es va estrenar el 2015.