Tanca la Salamandra 2, la històrica sala de concerts de l'Hospitalet

Al de juny farà 21 anys de la inauguració de la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, però no hi haurà res celebrar perquè aquest històric local de música en directe tancarà les portes precisament al juny, segons ha informat L'H Digital. La que tanca és la que avui es coneix com Salamandra 2, mentre que la Salamandra 1, en funcionament des del 2007 seguirà oberta.

"Tot i que sabíem que passaria algun dia, és un cop molt dur", explica a l'ARA David Lafuente, soci fundador de la Salamandra. L'origen del tancament es remunta als anys anteriors a la crisi econòmica. “Havíem de deixar la sala perquè hi havia en marxa un projecte per fer-hi pisos. Quan ens van avisar vam obrir la segona sala, més gran, el 2007, i aleshores va petar la bombolla immobiliària i els pisos no es van fer. Vam pensar que si aconseguíem que les dues sales funcionessin seria més fàcil pagar el deute de la nova. I per això tenim les dues”, recordava l'any passat Lafuente, alhora que avançava que el projecte immobiliari s’havia reactivat i que, per tant, la sala vella tenia els dies comptats.

En aquests deu anys, la sala nova, la 1, es va convertir en un actiu imprescindible per a la música en directe a l'Hospitalet, i la vella, la 2, funcionava complementant l'oferta, servint de plataforma per a grups emergents i locals i, sobretot, acollint les activitats de les Cases de la Música: concerts, cursos de formació, beques, tallers i assessoria, i la cessió d’espais per a assajos i trobades. "Per nosaltres és vital tenir un local per seguir amb el projecte de les Cases de Música, i ja estem mantenint converses amb l'Ajuntament", diu Lafuente.

El tancament de la Salamandra 2 significarà també la pèrdua d'un dels pocs espais per a concerts de l'Hospitalet, i implicarà també una reducció del personal. De les 65 persones que hi treballen ara, el tancament podria afectar-ne a trenta.