'Tarde para la ira' triomfa als premis Feroz

El thriller 'Tarde para la ira' ha arrasat en la quarta edició dels Premis Feroz que va lliurar la premsa cinematogràfica dilluns a la nit en una gala que ha recompensat l'òpera prima de Raúl Arévalo en cinc categories, entre les quals hi ha les de millor drama, millor director i millor guió de l'any. Es va recordar en diverses ocasions a l'actriu i cantant Bimba Bosé, morta ahir als 41 anys a conseqüència d'un càncer.

A més, Manolo Solo i Ruth Díaz s'han endut els premis a millor actor i actriu de repartiment per aquesta pel·lícula, una tèrbola i intensa radiografia de la venjança que ha passat per festivals internacionals com Venècia o Toronto, amb molt bones crítiques.

'Tarde para la ira', la gran sorpresa cinematogràfica del 2016 i guanyadora també en els recents Premis Forqué, s'ha imposat al favorit, Alberto Rodríguez, que amb 'El hombre de las mil caras' s'ha hagut de conformar amb el premi al millor cartell, i al film més taquiller de l'any, 'Un monstre em ve a veure' de J.A. Bayona, que s'emporta el de millor música.

Dues sorpreses: Bárbara Lennie i 'Paquita Salas'

El premi Feroz a la millor comèdia ha estat per a 'Kiki el amor se hace', que també s'ha emportat el de millor tràiler i que està dirigida per Paco León.

Premsa i productors de cinema -que van lliurar fa nou dies els Forqué- han coincidit també a donar el premi al millor actor protagonista a Roberto Álamo pel thriller policíac "'Que Dios nos perdone' de Rodrigo Sorogoyen. Així mateix, el premi de millor actriu ha anat a parar a Bárbara Lennie, molt entusiasmada al recollir-lo, que amb la interpretació a 'María y los otros' s'ha imposat a la favorita, Emma Suárez.

La gran novetat aquest any en els Premis Feroz, organitzats per l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE) era que per primera vegada s'incloïen premis en categories de televisió. La gran sorpresa ha estat la modesta sèrie 'Paquita Salas', emesa en la plataforma d'internet Flooxer, que s'ha emportat els tres premis a què aspirava.

Un altre gran protagonista de la nit ha estat el director i guionista Narciso Ibáñez Serrador, que a l'hora de recollir el seu Premi Feroz d'Honor de la mà d'Álex de la Iglesia ha promès al públic que, abans d'una altra recepció com la d'avui, "veuran una pel·lícula més ".

El palmarès dels Ferotge es completa amb altres dos premis: 'La mort de Lluís XIV', d'Albert Serra, s'emporta el Premi Especial, atorgat a la pel·lícula que mereixia una millor sort comercial i "Dead Slow Ahead", de Mauricio Herce, el premi al millor documental.