El Teatre Arnau ho serà tot: teatre, museu del Paral·lel i espai comunitari

El Teatre Arnau fusionarà les arts escèniques, la recuperació de la memòria de l'edifici i del Paral·lel i el treball comunitari. Aquest és el veredicte sobre el futur del teatre que ha fet públic avui l'Ajuntament de Barcelona i que sorgeix del procés participatiu engegat la primavera passada. Un grup impulsor capitanejarà aquest projecte amb l'Ajuntament, que vol que sigui "un equipament del segle XXI que interactua amb la memòria, amb fortes arrels comunitàries i espai singular per a les arts escèniques emergents i innovadores de la ciutat". Aquesta solució compartida és la que reivindicava la plataforma Recuperem l'Arnau i serà un model únic a la ciutat. També es treballa en un model de gestió innovador que permeti rendibilitzar l'espai, potenciï el tarannà comunitari i eviti la privatització.

La galleda d'aigua freda va arribar a l'octubre, quan es va saber que el teatre s'hauria d'enderrocar del tot i tornar a aixecar de nou per culpa del deteriorament de l'edifici, cosa que endarrerirà l'inici del projecte i n'augmentarà el cost. Una de les propostes de Recuperem l'Arnau va ser que es tirés endavant el contingut fins i tot abans de tenir el continent. Això també es farà: un grup treballarà en la programació de l''Arnau itinerant', que durant els propers 2 a 4 anys ha de servir com a banc de proves tant del projecte cultural-comunitari com del model de gestió a aplicar. Per això faran servir diferents infraestructures, equipaments municipals i també l’espai públic.

Els regidors Gala Pin i Jaume Collboni també han anunciat que properament es convocarà el concurs arquitectònic per a l’edifici, que hauria d'estar al juny, i que intentarà conservar tota l’arquitectura que sigui possible. L'inici de les obres serà a finals del 2018 o principis del 2019 en funció de les restes arqueològiques que s'hi trobin.

Què s'hi farà?

Queda aparcat el projecte que sorgia de l'ICUB i que pretenia que l'Arnau es converteixi en un teatre infantil. També altres propostes com que fos el Museu de les Arts Escèniques. A l'Arnau s'hi faran música, dansa, teatre i circ, servirà de centre de creació, d’exhibició i de formació, sempre buscant "una línia de programació diferent a la d’altres teatres de la ciutat". "Una programació accessible, atractiva, multicultural i arriscada", afirmen, que sigui inclusiva per als veïns del barri, tenint en compte la diversitat cultural del Raval, Sant Antoni i el Poble-sec, amb preus assequibles. També vol visualitzar el treball social i impulsar projectes artístics amb enfocament comunitari.

En l'apartat de memòria, s'hi obrirà el Centre d’Interpretació del Paral·lel, que estarà encarregat de portar a terme tasques de recerca sobre memòria històrica de l'edifici, del teatre popular i del 'Broadway català'.