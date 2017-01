El Teatre Lliure fa rècord de públic per quart any

El Teatre Lliure va tornar a superar l’any passat les seves millors xifres per quart any consecutiu: el Lliure de Montjuïc, l’Espai Lliure i el Lliure de Gràcia van tancar el 2016 amb un total de 127.961 espectadors, 4.095 més que el 2015, un 3,3% més. El director de la institució, Lluís Pasqual, és un talismà a l’hora d’atraure espectadors, ja que els tres muntatges més vistos porten la seva signatura: la reposició d’ El rei Lear, de William Shakespeare, protagonitzat per Núria Espert (13.925 espectadors, 99% d’ocupació); A teatro con Eduard o, amb dues peces d’Eduardo de Filippo (12.405 espectadors, 94,2% d’ocupació), i La quinta del biberó (12.055 espectadors, 95,8% d’ocupació). És només una qüestió de dècimes, però l’espectacle que va tenir un percentatge més alt d’ocupació de l’any -un 99,9%-és El curiós incident del gos a mitjanit al Lliure de Gràcia, protagonitzat per Pol López i dirigit per Julio Manrique (11.105 espectadors).

La programació del 2016 del Lliure va incloure un total de 34 espectacles. El percentatge d’ocupació també ha pujat respecte al 2015: del 81,9% fins al 87,7%. La recaptació també és superior, però l’augment és mínim respecte al 2015: de 1.575.630 euros a 1.598.698 euros.