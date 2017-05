Teatre sobre la taula d’un banquet taronja

L’artista David Ymbernon està avesat a trencar amb els formats i espais escènics convencionals. El seu nou espectacle és una performance culinària en què marida el seu univers d’objectes en miniatura de color taronja amb un àpat del xef Jordi Gabaldà del restaurat Contrast de Sabadell. Sobre la taula se succeeixen els plats però també les escenes poètiques creades per Ymbernon i manipulades per ell i els seus ajudants, una desena de cambrers, xefs i artistes, entre els quals hi ha els seus fills Dadà i Daida (de 12 i 10 anys). Les escenes reflecteixen la vida quotidiana en un món de la mida de ninots Airgam Boys, però no s’hi explica una història. Ymbernon és del parer que “suggerir és ampliar i concretar és reduir”, diu sobre les lectures que pot tenir l’espectacle. El fil conductor, com en tota la seva obra des dels anys 90, és el personatge inventat de Latung La La, la cuina i el color taronja.

Latung La la i els 16 comensals té lloc en un espai de Gràcia, Meeatings (Sant Joaquim, 23), on també s’exposa obra plàstica i audiovisual d’Ymbernon. Els comensals es distribueixen en una gran taula on veuran desfilar davant seu objectes vinculats directament al que mengen: una postal d’una barca inspira una sopa bullabesa i el pas d’un petit vaixell taronja que solca les arrugues de les estovalles; una foto d’un tractor transporta directament al camp i mentre creua tota la taula un tractor tibat per un fil també s’obre una petita olla d’on surt l’olor de fum de puro Cohiba i uns entrepanets de falsa botifarra, i quan Ymbernon situa sobre l’escena un bosc d’arbres taronja i una caseta de fusta, el xef fa passar uns canelons d’au molt especials. “És una experiència vivencial -explica una de les creadores, Elisabet Augé-. Al contrari d’altres sopars que s’han fet amb ambientació artística més digital i amb molts mitjans, aquest busca més la vivència humana, la cuina poètica”, explica. El músic Xavi Lloses hi posa la música en directe amb teclat, acordió i altres sons ambientals.

Un joc per als sentits

La foscor acompanya tot l’àpat i crea una atmosfera singular. La intenció d’Ymbernon és generar un estat d’ànim especial a través del joc de tots els sentits i totes les arts. La primera tapa, de sardina fumada amb botàriga sobre pa de cúrcuma, se serveix sobre una llibreta en què l’artista hi ha dibuixat; és una peça que cada comensal es podrà endur a casa amb les seves pertinents taques d’oli.

La cuina és el cinquanta per cent de la vetllada. A més de bons, la condició és que els 21 plats han de ser de color taronja. “M’ha permès l’escala de color que va des del blanc fins abans del vermell”, diu Gabaldà, que no utilitza cap pigment. Tots els productes són de mercat, cosa que dificulta la planificació del menú, sobretot tenint en compte que la intenció és fer l’espectacle durant un any. L’estrena és dimarts 6 de juny i s’ha de reservar plaça online. El preu també marida el cost d’un restaurant d’etiqueta i el d’una entrada de teatre: 150 euros. El comensal que vulgui tracte vip podrà ser Latung La La per 170 euros. I hi ha plaça per a tres voyeurs amb un pícnic, per 20 euros.