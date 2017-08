'The wife' tancarà la 65a edició del Festival de San Sebastià

La pel·lícula 'The wife' ('La buena esposa') serà l'encarregada de tancar la 65a edició del Festival de San Sebastià, que se celebrarà entre el 22 i el 30 de setembre. Dirigit pel cineasta suís Björn Runge i protagonitzat per Glenn Close, Jonathan Pryce i Annie Starke, el film s'estrenarà a Europa a través del festival i formarà part de la secció oficial fora de la competició. Gran part de l'equip, entre els quals els intèrprets principals, viatjaran fins al País Basc per presentar l'obra.

'The wife' es basa en la novel·la homònima de l'escriptora nord-americana Meg Wolitzer i relata la relació sentimental entre Joe Castleman (Jonathan Pryce) i Joan Castleman (Glenn Close). Ella ha sacrificat al llarg de 40 anys els seus somnis i ambicions per mantenir viu el matrimoni fins que decideix revelar un secret que ho canviarà tot. Aquesta serà la segona vegada que Close visita el Festival de San Sebastià. La primera va ser el 2011, quan va ser-hi per recollir el premi Donostia i presentar 'Albert Nobbs'.