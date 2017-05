La cançó contra Theresa May que triomfa a la Gran Bretanya

"She's a liar, liar... you can't trust her, no no no no" [Ella és una mentidera, una mentidera.. no hi pots confiar, no no no no], diu una de les estrofes de 'Liar liar GE2017', la cançó del Captain SKA que ataca la primera ministra britànica, Theresa May, i que està triomfant a la Gran Bretanya. La crítica a May a ritme de ska ja encapçala les llistes de ventes d'Amazon i iTunes. A YouTube ha rebut més d'un milió de visualitzacions.

La cançó la impulsa People's Assembly Against Austerity (Assemblea Popular Contra l'Austeritat) i ironitza sobre les promeses de la primera ministra britànica a una setmana de les eleccions. Combina la música amb extractes d'entrevistes a May, i ataca sobretot les retallades que afecten la sanitat pública i l'educació: "Nurses going hungry, schools in decline / I don't recognise this broken country of mine." (Les infermeres passen gana, les escoles empitjoren / No reconec com a meu aquest país en crisi). La música del Captain SKA no s'ha emès per la ràdio pública. En un comunicat, Radio 1 ho justifica així: "Nosaltres no censurem cançons, però la nostra línia editorial especifica que hem de ser imparcials durant el període electoral i per tant no posarem aquesta cançó".

People's Assembly Against Austerity ha dit que tots els beneficis es destinaran als menjadors socials.