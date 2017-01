Tons pastel i menys escots a la catifa vermella

La catifa vermella va estar marcada pel rosa, pel groc i pel metal·litzat. I pels pocs megaescots fins al melic que havien caracteritzat altres edicions. Entre els grocs, per exemple, el pastel de Prada que duia una embarassada Natalie Portman o el daurat modelet extremat d’Emily Ratajkowsi. També el sobri modelet de Viola Davis, delicadament asimètric i marcant un viu contrast amb la pell negra de la intèrpret. Ruth Negga va ser de les més aplaudides, amb un Louis Vuitton platejat d’aire astronàutic. O Michelle Williams, amb un vestit senzill però ben contrastat per un llacet negre al coll i amb un tall de cabells ben curt, estil Mia Farrow. Ara bé, la reina de la catifa vermella estava decidida d’antuvi. Si bé habitualment Emma Stone roba mirades i sospirs a cada moqueta que trepitja, aquella era la seva nit i no va fallar: el vestit que duia, un Valentino color nude coherentment decorat amb estrelletes, i amb l’esquena nua, va ser un dels triomfadors glamurosos de la nit.

Nicole Kidman va ser també molt aplaudida pel seu Alexander McQueen platejat i vaporós, que accentuava el seu perfil d’estàtua romàntica. I, d’inesperada propina, l’expressivitat limitada per la cirurgia plàstica contribuïa a aquest efecte estatuesc. Naomi Campbell es va deixar caure també per la catifa vermella. El seu Versace rosa metàl·lic, de tall grec, jugava en una lliga similar al model de Kidman i lluïa bé en la privilegiada perxa de la supermodel. Una altra de les abonades al groc va ser Maisie Williams, actriu de Joc de trons. Que hi hagués prou color no vol dir que la gala hagi desterrat els colors negres. Escot paraula d’honor i un cert aire germànic, dur i quadriculat, va ser la tria en negríssim d’Amy Adams. Com que competia per Animales nocturnos, dirigida per Tom Ford, el vestit escollit estava signat per aquest dissenyador reconvertit en cineasta, com era d’esperar. Hauria sigut interessant veure quina opció escollia si l’haguessin nominat per La llegada, on apareix molt més casual, lluny de la sofisticació del seu altre personatge. La nota andrògina la va posar Evan Rachel Wood, de Westworld, amb un vestit masculí que podia fer pensar tant en una revisió de Marlene Dietricht com en el David Bowie dels anys 90.

I en l’apartat de modelets discutibles, Jessica Chastain es va endur bona part de les crítiques pel seu vestit d’escot pronunciat però gràcia relativa, accentuat per un collaret que relliscava per la regatera fins a quedar atrapat. Sofía Vergara també anava llampant fins a l’estridència, però l’actriu de Modern family ha convertit ja això en marca de la casa. Olivia Culpo, amb un escot en forma de X que més que sostenir, comprimia i aixafava, també figura en algunes de les llistes de les més mal vestides de la nit.

Els homes, com acostuma a passar, més avorrits i també més lluny de la piconadora estètica en què es converteix Twitter per a l’ocasió. Alguns, esclar, impecables: com el director-dissenyador Tom Ford (vestit, ehem, d’ell mateix). Donald Glover també destacava per la seva americana i pantalons de color marró intens i amb reflexos, de Gucci, i un llaç morat prou prominent. O Ryan Gosling, d’impecable americana blanca, també de Gucci, traient profit del seu aire angelical.

Un moment simpàtic de la desfilada va ser el petó als llavis entre Sarah Paulson -que acabaria la nit amb premi- i Amanda Peet, la seva millor amiga, amb qui va coincidir al rodatge de Jack & Jill i també a la sèrie Studio 60 on the Sunset Strip. I un altre, veure els nens de Stranger things ben mudats i amb aquella gràcia natural que tenen i que traspua a la sèrie. Ara bé, que l’actriu Millie Bobby Brown -la noia que fa d’Eleven- no volgués posar al costat dels seus companys va alimentar tertúlies del ram.