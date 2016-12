El Trellis, una altra vista espectacular de la City

A poc més de quatre quilometres de distància de Westminster, al cor del districte financer de Londres, una altra espectacular vista comença a posar el seus fonaments. A finals de novembre l’arquitecte britànic Eric Parry va obtenir els permisos per aixecar un nou gratacel, un més entre la ja prou elevada concentració a l’anomenada City. En aquest cas, però, la nova torre no té res de gòtica. Tot el contrari. Parry ha projectat una torre quadrangular, de 73 plantes, de línies molt senzilles, que esdevindrà el segon edifici més alt de la capital britànica, només cinc metres per sota del Shard, la piràmide que s’aixeca 309,6 metres al sud del riu Tàmesi, al costat de l’estació de Waterloo -per tenir un referent: la torre Mapfre i l’Hotel Arts de Barcelona fan 154 metres, la meitat-. El nou gratacel ja s’ha batejat popularment amb el nom de Trellis, per l’enreixat que protegirà i donarà cos a la construcció, de vidre i acer.

Dissenyat inicialment per arribar a la mateixa alçada que el Shard, les regulacions sobre el tràfic aeri que imperen a la City, i que obliguen a un mínim de 300 metres de distància entre la part més elevada dels gratacels i el punt més baix de pas de les rutes dels avions que creuen Londres, van forçar a reduir els esmentats cinc metres del Trellis.

Vistes gratis? Impossible!

A diferència d’altres construccions d’aquestes característiques, que sovint són símbol i celebració del poder econòmic de les institucions que les promouen, i que alhora esdevenen espais d’ús molt restringit per als vianants, la torre de Parry ha sigut prou ben rebuda a nivell popular. Eric Parry ha esbossat una plaça pública i de lliure accés a la part inferior i un jardí, en principi també públic, a la planta superior. El primer pis de la torre s’aixecarà a no menys de vint metres sobre el terra, pràcticament la mateixa alçada a què se situa el trifori de l’abadia de Westminster. Però abans que els defensors del Trellis cantin victòria total, caldrà saber si l’accés al jardí serà de franc, una possibilitat pràcticament remota. El tiquet de l’ascensor que condueix a l’últim pis del Shard costa 30 euros per persona.