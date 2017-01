Tres bones notícies per començar l'any

L'avantatge de ser jove. La captació de nou públic és sens dubte un dels reptes de les arts escèniques. No tan sols per augmentar el nombre d’aficionats, sinó també, encara més important, per preveure la substitució d’una feligresia força entrada en anys, com veiem tot sovint a les platees. Per això ens sembla fantàstica la mesura del Teatre-Auditori de Sant Cugat, que ofereix a tots els empadronats a la ciutat que compleixin els 18 anys en l’any que comença una oferta realment temptadora. Tots aquest joves podran escollir cinc espectacles de l’àmplia programació de dansa, teatre i música del teatre-auditori tan sols per tres euros cada espectacle. En total, quinze euros per cinc nits d’aventura, d’emoció i de sentir allò que només transmet l’art del directe. Una mesura intel·ligent i financerament ponderada.

Reivindicar les actrius grans. Imma Colomer és una actriu rebel i valenta que protagonitza Prime time, una comèdia que reivindica l’edat com un valor positiu enfront de l’encaparrament social de rejovenir fins i tot Matusalem com si ser gran, d’edat, fos una rèmora i no lluís prou bé. L’actriu va celebrar els seus 70 anys justament amb una funció, no voldria dir-ne estrena, d’aquest Prime time que sembla escrit per a ella i que ella converteix en un divertit, entranyable i vigorós missatge a favor de les actrius grans, o sia, de les gran actrius. Escrita per la també actriu Núria Casado, Prime time parla d’un coneguda actriu que porta quaranta anys en una sèrie mítica de la televisió. Un nou productor vol rejovenir l’audiència i si cal la mateixa estrella, però ella no acceptarà el joc i exigirà respecte. L’obra, de la productora Nurosfera, evidència amb molt d’humor, doncs, els mals congènits de la nostra societat amb les qüestions de l’edat.

Sanzol i Lima amb la comèdia. El Teatro de la Ciudad, la companyia que lideren Andrés Lima i Alfredo Sanzol i que l’any passat ens va oferir una esplèndida trilogia sobre la tragèdia grega, prepara per a aquest any un díptic sobre la comèdia amb dues peces originals que arribaran als escenaris al mes d’abril i que sortiran dels tallers previs que realitzaran fins aleshores capbussant-se en les obres de Shakespeare. La comèdia entesa com a humor i que toca tots els temes humans. A la fi com la tragèdia. Canvia el punt de vista.