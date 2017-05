Tres mirades vives i inclassificables

El Teatre Nacional dedica aquesta temporada el seu epicentre patrimonial a una figura tan inqüestionable com poc escenificada: Joan Brossa. El principal espectacle del cicle és una obra de nova creació feta a quatre mans pel músic Carles Santos i el director Jordi Oriol, titulada Esquerdes parracs enderrocs -de l’11 al 21 de maig-. “Brossa va ser mestre i company de Santos, i per tant la seva mirada està més prostituïda i es basa en la figura de l’artista. Per a mi és un referent sense haver-lo conegut. De fet el conec a través de l’obra de Santos i em feia respecte enfrontar-m’hi, però te l’has de treure de sobre”, afirma Oriol. En l’espectacle, els dos creadors han dirigit la nova companyia IT Teatre, un postgrau on fan pràctiques remunerades 12 graduats de l’Institut del Teatre. Santos i Oriol han buscat diferents maneres visuals de representar Brossa, tant la poesia escènica dels inicis com la poesia textual o la visual. “Jo he fugit de Brossa. Ara pots fer coses que si ell hi fos no faries”, confessa Santos. I afegeix: “Aquesta mania que si Brossa s’entén o no! És molt fàcil. El problema és dels que n’han fet un problema”.

La poesia objectual de Cabosanroque

Els que han apostat per una altra aproximació lliure són Cabosanroque amb No em va fer Joan Brossa -al vestíbul del TNC fins a l’11 de juny-, una instal·lació de poesia objectual que travessa l’obra de Brossa mitjançant els sentits. L’espectador pot observar els paisatges dels textos en prosa dels primers deu anys, com El jardí de Batafra, on va inventar una mitologia màgica que aquí pren forma de màquines que escriuen, copes que sonen, gots que bullen, muntanyes que s’inflen... mentre se sent una composició sonora en què sona la veu de Brossa.

BarriBrossa homenatja Mestres Quadreny

Per catorzè any, el festival BarriBrossa escamparà, del 10 al 16 de maig, la llavor brossiana per tot el centre de la ciutat, del CCCB al Museu Picasso, passant pels centres cívics del barri del Born. L’homenatjat d’enguany és el compositor Mestres Quadreny, col·laborador de Brossa. Es programaran formats poc convencionals, com performances a càrrec de Núria Mestres ( Cul de sac ), de la Companyia Trup ( Antibiòtic ) i el Col·lectiu Free’t ( La clau de la clau ), l’espectacle poètico-musical Palau Pinta el Picasso, un espectacle de Teatre Kaddish sobre Antonin Artaud i els clowns de Nassoos de trinxera.