Trifonov, Pires i Argerich, estrelles d’Ibercàmera

Daniil Trifonov, Martha Argerich, Maria João Pires i Valeri Gergiev són algunes de les estrelles de la temporada 2017-2018 d’Ibercàmera a Barcelona. Tot plegat seran dotze concerts, un més que el curs anterior: sis al Palau de la Música i sis a L’Auditori. “En fem un més perquè el de Trifonov no estava previst”, explica el president del GrupCamera, Josep Maria Prat. El pianista rus, “un fenomen estratosfèric” amb una agenda molt atapeïda, ha volgut reservar una data a Barcelona per interpretar un programa que inclou les Variacions sobre un tema de Chopin de Mompou. Segons Prat, el mateix Trifonov va demanar a la seva mànager que busqués un forat per poder tocar la peça davant del públic barceloní. Serà el 4 d’octubre a L’Auditori, i el programa es completarà amb la Sonata núm. 2 de Chopin i les Variacions sobre un tema de Chopin de Rakhmàninov.

“Tenim la certesa que hem treballat per garantir la màxima excel·lència en la interpretació de les obres programades”, diu Prat. Per avalar l’afirmació, en la 34a temporada d’Ibercàmera hi ha Martha Argerich, que farà un recital a dos pianos amb Gabriele Baldocci; i Maria João Pires, que interpretarà el Concert ‘Emperador’ de Beethoven amb l’Orquestra de París dirigida per Daniel Harding, que també tocarà la Simfonia núm. 3 de Brahms. Altres solistes destacats seran els germans Sergey i Lusine Khachatryan, que interpretaran sonates per a violí i piano de Mozart, Franck i Prokófiev; i la pianista Varvara, que aquesta vegada formarà part de l’ ensemble que oferirà obres de Bach i Beethoven i el Quintet ‘La truita’ de Schubert.

Com és habitual, les orquestres tindran un pes específic en la temporada. Gergiev i la Simfònica del Mariïnski s’enfrontaran a la Segona de Mahler. Karl-Heinz Steffens, al capdavant la Philharmonia londinenca, dirigirà l’ Heroica de Beethoven. L’Orquestra Nacional d’Hongria interpretarà un programa mozartià sota la batuta de János Kovács: el Rèquiem i la Simfonia núm. 39. I la Staakskapelle de Weimar, dirigida per Antonio Méndez, farà la Segona de Rakhmàninov. Pel que fa al repertori barroc, Ibercàmera compta amb Edward Higginbottom, “el sacerdot de Händel”, que vindrà per dirigir la seva versió d’ El Messies, i amb András Schiff, que tocarà i dirigirà els Concerts per a piano i orquestra de Bach amb la Cappella Andrea Barca.

Ibercàmera, que té 1.247 abonats i una mitjana de 1.710 entrades venudes per concert, ha previst per al 2017-2018 un pressupost de 1,45 milions d’euros, dels quals 161.533 corresponen a les subvencions estimades de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. “Hem perdut un 4,36% de subvenció. És més sa, però estàs obligat a buscar més recursos”, diu Prat, que ha incorporat convenis amb empreses com Segura Viudas. També ha establert contractes de mecenatge com el que té amb la Fundació Vila Casas, a través de la qual ha aconseguit que l’artista Lita Cabellut creï la pintura que és la imatge de la temporada.