Túrnez & Sesé tanquen el BarnaSants amb una nit especial

Xavier Túrnez i Daniel Sesé s’envoltaran d’amics per tancar la 22a edició del festival BarnaSants, aquest divendres a la sala Luz de Gas (20.30 h). “Reivindiquem un dels ADN de la cançó d’autor, la poesia”, diu el director del BarnaSants, Pere Camps. Efectivament, Túrnez & Sesé interpretaran una selecció de les cançons que han fet a partir de poemes de Jaume Subirana, Jordi Guardans, Montse Gort i Sergi Jover, entre d’altres.

El concert, que també recordarà Ovidi Montllor, està plantejat com un tastet de cada disc perquè els poetes més estimats hi estiguin representats”, explica Sesé sobre una actuació que servirà per celebrar el quinzè aniversari de la seva aliança artística amb Túrnez, iniciada amb el disc Quedarà la paraula (2002). A Luz de Gas han convidat a cantar una dotzena d’amics, com ara Joan Isaac, Sílvia Comes, Enric Hernàez, Montse Castellà, Albert Fibla, Miquel Pujadó, Jordi Batiste, Josep Tero i Rusó Sala, a més de Laia Rius, la violinista de Túrnez & Sesé que aquest any publicarà un disc en solitari. “Aquest concert és com el cim de la muntanya que durant tants anys hem escalat”, diu Túrnez, que tanmateix precisa que no es tracta d’un comiat. “Fa un parell d’anys vam frenar l’activitat febril que dúiem per encetar nous projctes, però no descartem fer un altre disc”, afegeix Túrnez.

Amb aquesta actuació es tancarà una edició del BarnaSants que ha aplegat més de 16.000 espectadors en 125 concerts, i que ha guardonat amb premis especials Maria del Mar Bonet & Quico Pi de la Serra i Les Kol·lontai.