Txarango, Gossos, Gertrudis, Oques Grasses i Che Sudaka se sumen al cartell del Clownia

La quarta edició del Clownia està llesta per arrancar motors. Del 22 al 25 de juny, un dia més que l'edició passada, bandes locals, internacionals, tallers, xerrades i activitats infantils conviuran en un espai que es converteix en un món que "ensorra murs i traça ponts i on la cultura és una arma de diversió, construcció i transformació massiva", explica Txarango, el grup fundador del festival. El cartell inclou alguns dels principals noms del panorama musical català: Txarango, que presentaran nou disc, Manel, Gossos, La Pegatina, Gertrudis, Oques Grasses, Cesk Freixas, Pirat's Sound Sistema i els valencians Zoo, entre d'altres. També hi ha artistes internacionals: els portuguesos Terrakota, els argentino-colombians (establerts a Barcelona) Che Sudaka i la xilena d'origen català Pascuala Ilabaca.

La principal novetat d'aquesta edició és que "el Clownia creix: sumem un escenari nou", anuncia Alguer Miquel, cantant de Txarango. El dijous 22 de juny s'inaugurarà el festival amb una jornada gratuïta a Camprodon, que coincidirà amb la festa major del municipi. Ha sigut una casualitat que les dates dels dos esdeveniments coincideixin, però Txarango ho veu com una bona manera "d'anar sumant forces". Hi haurà autobusos llançadora gratuïts pels abonats des de la zona habitual del Clownia fins a Camprodon. La resta de dies del festival se celebrarà, com sempre, a Sant Joan de les Abadesses.

Un dels objectius d'aquesta edició és que l'espai consciència, que va néixer l'any passat, es converteixi en un dels pilars més importants del festival. S'ha creat una comissió especial que es dedica únicament a la programació d'aquest espai, que aquest any girarà al voltant del pensament crític. Al llarg d'aquesta setmana es donaran a conèixer les diferents personalitats que hi participaran. "Ens agradaria que la temàtica de l'espai consciència transcendeixi a altres nivells i sectors com ara el teatre o les escoles", comenta Miquel, que afegeix que "el Clownia és un festival de país".

Les propostes de circ no hi falten: el plat fort seran els barcelonins Psirc, que presentaran Anometria, un espectacle d'acrobàcies amb aparells i equilibrisme entre tres persones que crearà un "espai abstracte, profund i esperançador", diu la companyia catalana. Els altres espectacles de circ que trepitjaran el Clownia seran Fané Solamente de la Companyia Contaminando Sonrisas, que s'ha representat als camps de refugiats de Grècia i Àfrica; Pam i Peu de la Companyia Accidentats, que oferiran un espectacle familiar i Desde 1923 de la Companyia de Luto, que ja ha participat en edicions passades i faran una barreja de clown, teatre i malabars. A més, Guillem Albà impartirà classes de clown durant dos dies després de l'èxit de l'any passat. Aquesta setmana s'obriran les inscripcions per a participar-hi a un preu de 3 euros.

Com els altres anys, part del benefici del festival anirà destinat a una organització benèfica que encara no s'ha desvetllat: "com sempre la moneda del Clownia és solidària", diu Sergi Carbonell. Miquel ha anunciat que ja s'han venut vora el 50% de les entrades, però ha volgut donar un missatge tranquil·litzador a les persones que es quedin sense abonament: "la programació oberta d'aquest any és molt gran, tant la jornada inaugural de dijous, com els matins de divendres i dissabte i tot el diumenge, seran gratuïts".

La resta de grups que completen el cartell són Atupa, Sense Sal, La Sra. Tomasa, Pastorets Rock, Guillem Roma, Muchacho y los Sobrinos, Germà Negre, Microguagua, Ojo de Buen Cubero, Xiula, Orquestra Di-Versiones, Jaume Barri, DJ OGT, PD Pausa, Pané Solamente, Pam i Peu, Desde 1923, Psirc i Guillem Albà.