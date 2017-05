Txarango, Manel i Blaumut, caps de cartell del festival Petits Camaleons

La sisena edició del festival Petits Camaleons, que se celebrarà del 30 de setembre a l'1 d'octubre a Sant Cugat, estarà encapçalada per Manel, que inaugurarà la iniciativa, Txarango i Blaumut. El festival comptarà amb 45 concerts i 38 artistes que actuaran a l'àrea del teatre-auditori del municipi vallesà, on s'instal·laran nou escenaris. Entre els grups que trepitjaran Petits Camaleons també hi haurà La Iaia i Joan Miquel Oliver.

L'edició d'enguany del festival inclourà una carpa solidària, on diverses ONG que treballen amb infants mostraran la seva feina, i el Jardí dels Camaleons, on es programaran espectacles d'arts escèniques i música. Petits Camaleons s'adreça a nens i nenes de 0 a 14 anys i, per tant, ajusta el volum, els horaris i la durada dels concerts a aquest públic.