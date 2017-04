Txarango actuaran al festival de Glastonbury

Txarango actuaran el 22 de juny al mític festival anglès de Glastonbury (Pilton, Somerset). Tot i que la data s'escau en la primera jornada del seu propi festival, el Clownia –que enguany celebra una jornada gratuïta el dijous 22 a Camprodon, on hi actuaran Muchacho & Los Sobrinos, Gertrudis i Atupa–, el cantant Alguer Miquel afirma que "no podien dir que no" a Glastonbury, on han actuat les bandes més importants de la història des dels anys 70.

El festival anglès se celebrarà del 21 al 25 de juny.

Txarango presentarà el seu nou disc aquest 29 d'abril al Viñarock, després passaran pel Cruïlla a Barcelona i també al Clownia el dia 24 de juny, a Sant Joan de les Abadesses.