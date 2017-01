U2 tornarà a Barcelona el 18 de juliol

US tornarà a Barcelona el 18 de juliol: l'Estadi olímpic serà l'únic escenari de l'Estat que rebrà el concert commemoratiu del 30è aniversari del llançament de l'àlbum 'The Joshua tree'. Les entrades sortiran a la venda el dia 16. "El títol correspon a un disc que es preocupa per la resiliència davant la desolació social i política.

Segons va publicar la revista 'The Rolling Stone' el 1987, 'The Joshua Tree' és una resposta molt apropiada per aquesta temps: una imatge d'esperances arrasades, violència sense sentit i angoixa. Conté una música d'una gran tristesa però també d'una compassió indescriptible, acceptació i calma".

La gira arrencarà als Estats Units el 12 de maig i arribarà a Europa el 8 de juliol.