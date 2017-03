Vermeer, el silenciós poder de la pintura que satura el Louvre

Per tenir el privilegi d’admirar la cèlebre La lletera de ben a la vora cal esperar pacientment el torn. El mateix passa amb la resta d’obres mítiques de Vermeer, una dotzena de les 37 que el mestre va produir i que el Louvre exposa des de la setmana passada. Descobrir o redescobrir Johannes Vermeer (1632-1675) i deixar-se seduir pel seu estil i el dels seus contemporanis és possible després d’anys de treball i col·laboració entre el Louvre, la National Gallery d’Irlanda i la National Gallery of Art de Washington. Per accedir-hi, cal reservar franja horària per al mateix dia de la visita, per internet o al mateix museu. I fins i tot amb la reserva, les esperes són llargues i el gran pintor de la solitud i la calma no es pot veure d’altra manera que no sigui envoltat d’admiradors impacients, a cops de colze. Només el primer dia 9.400 persones visitaven la mostra. Les queixes per les llargues esperes han empès la direcció a prometre canvis en l’organització de l’entrada a partir de demà.

La mostra busca relacionar Vermeer amb la seva època i, sobretot, amb la resta d’artistes del moment, per presentar-lo com un pintor connectat al seu temps i acabar amb el mite del virtuós isolat. És per això que altres artistes remarcables del Segle d’Or holandès, com Pieter de Hooch, Gerard Dou, Gerard ter Borch, Jan Steen i Gabriel Metsu, són presents en aquest viatge a l’època més esplendorosa dels Països Baixos. “Tots estan especialitzats en escenes elegants i refinades de la vida quotidiana de la burgesia benestant. Comparteixen temàtica, estil i composició. Sovint -apunta Blaise Ducos, comissari de l’exposició- tenim la impressió que un tira els daus i els altres el segueixen, com en una mena de joc de rivalitats, filiacions i inspiracions mútues”.

Vermeer i tota la resta

És precisament la presència dels seus contemporanis el que posa en relleu el geni de l’Esfinx de Delft. En un recorregut d’excepció, les teles que atrapen a l’instant són aquelles en què la banalitat temàtica de la pintura de gènere es converteix en singularitat: és, sens dubte, el pinzell de Vermeer. L’escena que el mestre pinta és sempre tan real com inabastable i misteriosa. L’espectador -i malgrat l’afluència- té la sensació d’entrar en la vida íntima que l’escena representa, si bé el secret sempre quedarà a dins del quadre. Allà on la resta d’autors treballen per glorificar moments de la vida quotidiana de la societat més urbanitzada d’Europa, Vermeer sembla que vulgui capturar el silenci i fins i tot el pensament.

La primera trobada del recorregut amb Vermeer a través de Dona a la balança, penjada al costat de La pesadora d’or de Pieter de Hooch, avança el joc de l’exposició: els comissaris han associat temàtiques i autors. Per comparació, de seguida es capta que Vermeer és l’avantatjat.

En una societat tan avançada com la dels Països Baixos de l’època no és estrany que la temàtica de l’escriptura de cartes fos recurrent: molta gent sabia llegir i escriure i el correu era el sistema postal més avançat del món. L’exposició s’endinsa en el món suggerent de la correspondència amorosa de l’època. Vermeer i els seus contemporanis s’aboquen al repte de pintar l’escriptura, que és el mateix que pintar la concentració, el temps i el silenci. De nou, sorprèn com elements molt similars -un gos, una cadira entapissada, una carta- sembla que saltin de quadre en quadre: similituds que no s’expliquen més que per una bona xarxa de relacions entre els pintors costumistes de l’època. De nou, Vermeer destaca per la seva manera d’envoltar els objectes i els éssers d’una llum melancòlica que gairebé els esborra al mateix temps que els atribueix una força inquietant.

Els coetanis de Vermeer s’hi apliquen, observen, reprodueixen, perfeccionen. Ell, en canvi, sembla interessat a segrestar l’ànima i l’instant dels seus personatges. Així ho fa amb obres com La puntaire i La lletera. Els personatges no ens miren directament, no podem identificar-ne els trets i, no obstant, ens atrapen i queden sublimats per capes i capes de pintura d’una de les mans més admirades de la història de l’art.