Ves amb compte: Ai Weiwei et vigila

Els projectes d’art públic que presenta la Park Avenue Armory de Nova York acostumen a ser ambiciosos... i cars. Hansel & Gretel torna a reunir els arquitectes suïssos Jacques Herzog i Pierre de Meuron amb l’artista xinès Ai Weiwei per a un projecte sobre la vigilància. Dins la sala del centre, una xarxa de càmeres enregistra cadascun dels teus moviments i projecta una imatge espectral de tu mateix, mentre se sent el brunzit de diversos drons que sobrevolen l’espai. D’entrada, l’enregistrament és inquietant, però l’amenaça dels mecanismes de vigilància com a part de la vida quotidiana queda reduïda a una experiència entretinguda i lleugerament educativa. A vegades l’obra fa la sensació d’un pícnic hiperactiu, i sembla un estímul per trobar noves variacions de les selfies, ja que els visitants corren a fer la foto de la imatges fantasmals que deixen a terra. De fet, fan una selfie d’una selfie.

Herzog i De Meuron i Ai Weiwei ja havien treballat plegats a l’estadi dels Jocs Olímpics de Pequín, conegut com el Niu. La instal·lació immersiva supertecnològica que han creat ara sembla que tingui escrit arreu de les parets: “¿Quant ha costat?” Això la Park Avenue Armory no ho ha fet públic. Hansel & Gretel coincideix amb un moment en què la qüestió de la vigilància està de moda, després que s’hagi fet públic que durant anys l’Agència de Seguretat Nacional va recollir correus electrònics i altres escrits que els nord-americans enviaven a persones que viuen a l’estranger, i que el govern federal hagi desplegat unes tendències autoritàries pertorbadores. La sorpresa de Hansel & Gretel, però,dura poc. Aviat t’adones que es redueix a la tecnologia i a divertir-se. Hi ha unes zones àmplies, anomenades “clarianes”, on el joc té més suc, perquè les imatges triguen més a esborrar-se. Amb les postures que fan, sembla que els visitants vulguin reproduir l’efecte stop-motion de les fotografies d’Eadweard Muybridge. Els ballarins i els aficionats al ioga s’ho poden passar especialment bé.

Un joc sense poesia

A vegades Hansel & Gretel recorda la pel·lícula Tron : les imatges estan envoltades d’un contorn de llum infraroja que es va refent constantment per adaptar-s’hi, com si un analista militar fes un zoom per tenir una visió més acurada de l’objectiu. També hi ha unes línies blanques de llum, que recorden un punter o les coordenades d’un mapa, que segueixen les passes de la gent.

Una de les millors idees dels autors és haver traslladat l’accés de l’entrada principal a una porta petita a peu de carrer. Jacques Herzog diu que és com entrar en un parc, però aquí has de pagar 15 dòlars. El passadís fosc per on passes, que vol semblar un túnel subterrani, fa pensar en la versió chic de l’amagatall de Saddam Hussein i en una instal·lació de Bruce Nauman. Al principi es produeixen uns moments de veritable desorientació: abans d’adonar-me que les imatges reprodueixen els moviments dels visitants vaig tenir la sensació d’haver entrat en una fossa comuna o en un camp de batalla ple de cossos, o potser a Pompeia quan estava sent excavada.

Però l’encanteri poètic s’esvaeix ràpidament, quan queda clar que les imatges són de nosaltres mateixos i que gairebé tothom està fotografiant la seva imatge o la d’altres visitants. És aleshores quan et sembla haver arribat a un pícnic. Esperava que la següent part de Hansel & Gretel redimís l’experiència apujant el nivell de gravetat, o almenys de temor. El comunicat de premsa explica que pel camí el públic fa una “transició del paper de visitant al d’observador”. Em pensava que amb els iPads que hi ha ens vigilaríem a nosaltres mateixos mentre som vigilats, és a dir, que em podria veure a mi mateixa caminant, fent fotografies i prenent notes. Però en lloc d’això et trobes amb un programa de reconeixement facial pèssim. Em vaig fer una foto tres vegades amb l’iPad i només en una ocasió la cara que el programa de dades va seleccionar era la meva. De fet, els organitzadors només havien promès un 30% d’èxit.

La tecnologia del futur

Com a obra d’art, Hansel & Gretel és més aviat un bluf car, però d’alguna manera aconsegueix mostrar la punta de llança de la tecnologia de la vigilància i demostrar la seva capacitat total de saturació. L’iPad té els seus bons moments, sobretot un timeline sobre la història de la vigilància que arrenca a l’antic Egipte i arriba fins a artistes com Omer Fast i Trevor Paglen, tot i que té moltes llacunes. Una altra opció de l’iPad et fa aixecar una bandera vermella, ja que et permet vigilar els altres visitants. Tothom és instruït perquè faci una pausa i es faci una foto i tothom compleix, sense pensar en el rastre digital que deixa. Si un es pregunta pel destí que tindran els milers d’imatges recollides fins que s’acabi l’exposició, només ha de fixar-se en el tiquet d’entrada i veure que ha donat el consentiment perquè la seva imatge aparegui en qualsevol vídeo o reproducció feta pels autors, que són els propietaris de l’arxiu del projecte. No és una perspectiva apassionant, però almenys no hauré de ser-hi en persona.