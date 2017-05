Víctor Erice restaura la seva obra mestra per “treure-la del panteó”

Fa 25 anys, quan Víctor Erice va viatjar al Festival de Canes per presentar El sol del membrillo, el film ocupava 10 voluminoses llaunes de cel·luloide. D’aquí un parell de setmanes, quan la pel·lícula torni al Festival de Canes en el marc de la secció retrospectiva Cannes Classics, Erice només haurà d’entregar un disc dur. “Té avantatges i desavantatges -explica a l’ARA Erice, un cineasta que se sol mostrar esquiu amb els mitjans-. Jo encara crec que el suport fotoquímic és superior en algunes zones i rangs de llum. En el digital es perden matisos. En el fotoquímic pots tocar la imatge. Mires un fotograma contra la llum i veus la imatge. En el digital la imatge ha desaparegut, són només senyals electrònics. Però en tot això dels suports d’imatges jo sempre dic una cosa: el més perdurable i que conserva millor els colors és la pintura d’oli”. Boutades al marge, Erice deixa clara la seva predilecció pel cel·luloide, però assumeix que el món del cinema va en el sentit contrari. “Avui dia les pel·lícules només circulen en DCP [el format digital estàndard], s’ha produït un canvi en la naturalesa del cinema -diu-. És inevitable abordar la digitalització del patrimoni fílmic si volem que les pel·lícules arribin als espectadors i no estiguin en un panteó on ningú les veu”.

El sol del membrillo documenta magistralment l’artista Antonio López en l’intent de pintar un codonyer del seu jardí. Per restaurar aquest clàssic modern, que té un estatus gegantí entre la cinefília mundial, Erice ha confiat en l’equip dels arxius de la Filmoteca de Catalunya que lidera Rosa Cardona. La conservadora va treballar amb el restaurador Ferran Alberich i el muntador Manel Almiñana a partir dels materials originals del film, un cas excepcional en el cinema espanyol, que no ha destacat mai per atorgar importància a la conservació del patrimoni. “No hi ha consciència en els productors ni en l’administració del valor del patrimoni -lamenta-. La gent entén que les obres del Prado s’han de conservar en condicions, però a Espanya no s’ha donat mai importància al cinema; és una cosa d’un sol d’ús. Paradoxalment, el cinema més ben conservat del món és el de Hollywood, perquè els productors sabien que el que feien tenia un futur”.

Nova versió o simples retocs?

La restauració digital d’ El sol del membrillo no només es veurà a Canes. La Filmoteca la programarà en una sessió especial i està previst que la pel·lícula s’editi per primera vegada en BluRay. Aquesta versió restaurada, però, no serà exactament la mateixa que la del 1992: “He fet una revisió del muntatge, uns ajustaments que no canvien el contingut de la pel·lícula però que sumats comporten cinc minuts menys”, diu Erice, que es resisteix a parlar de “nova versió” i subratlla que els canvis són “simples retocs”. “Quan després de tants anys tornes a veure la pel·lícula una vegada i una altra, et fixes en coses -es justifica-. També ho fan els escriptors. Juan Marsé modifica algun detall de cada nova edició de Si te dicen que caí. Una altra cosa seria que hagués afegit alguna seqüència que no sortís a l’original. Jo estic convençut que moltes persones que coneixen bé la pel·lícula no s’adonarien dels canvis”. Però com apunta Manel Almiñana, treballar amb formats digitals té un avantatge i és que ara poden coexistir les dues versions: la completa del 1992, amb la imatge restaurada digitalment, i la versió retocada del 2017.

Coordinat amb l’equip de la Filmoteca, Erice ha supervisat personalment la restauració d’ El sol del membrillo, l’únic llargmetratge en què el cineasta també va exercir de productor. Però per “un atzar absolut”, revela que també va ser present en la digitalització de les anteriors pel·lícules, El sur i El espíritu de la colmena, de les quals té els drets la productora d’Enrique Cerezo. “Els productors no compten mai amb els directors per fer els màsters digitals. Per casualitat, vaig coincidir amb el tècnic que estava començant a fer la feina i li vaig demanar permís per ser-hi present. Ell era un bon tècnic, però no sabia si el que estava fent era un drama o una comèdia. I em va dir que era el primer director que veia controlant el procés”.

Erice s’indigna per la falta d’interès de cuidar de les imatges, sobretot en les pel·lícula en què la fotografia és molt important. “El negatiu original d’El sol del membrillo no es va tocar per decisió meva -comenta Erice-. D’ El espíritu de la colmena se’n van arribar a fer 100 còpies a partir del negatiu i això va fer que es destruïssin tres minuts de la còpia original. El ministeri donava una subvenció perquè es preservés, però els productors no ho feien. Ni tan sols Elías Querejeta, que tenia fama de conservar el patrimoni”. Tot i així, Cardona i el seu equip han hagut de resoldre problemes per la degradació de les emulsions de pel·lícula. “Els suports del cinema són vius i sempre presenten problemes -explica la conservadora-. I hi hem de sumar els derivats de la barreja cel·luloide i vídeo transferit a pel·lícula d’ El sol del membrillo. Així que la feina, que va començar com una digitalització, es va orientar cap a la restauració”.