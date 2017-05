Viggo Mortensen inaugurarà l'(A)phònica, el Festival de la Veu de Banyoles

L'espectacle de poesia i música 'Ramas para un nido', de Viggo Mortensen i Rafael Plana, inaugurarà la catorzena edició del Festival de la Veu de Banyoles, (A)phònica, que se celebrarà del 30 de juny al 2 de juliol. La programació també inclou concerts de Marlango, José González, Andrea Motis & Joan Chamoro Quartet i La Iaia, entre d'altres.

Una vintena d’espais repartits per Banyoles acolliran més de quaranta propostes de diversos estils musicals, com ara cançó d’autor, 'beatbox', pop, jazz, ska, 'reggae', música occitana, òpera i cants harmònics. El 75% de les activitats són gratuïtes. El pressupost d'aquesta edició del festival és de 171.000 euros, 6.000 més que l'any passat. El director artístic del festival, Francesc Viladiu, recorda que l'(A)phònica manté la veu com a fil conductor i defensa que té un perfil propi que es diferencia de tots els altres "festivals d'estiu i de festa major", que són "clons".

En la primera jornada del festival, a més de l'espectacle de Mortensen i Plana a l'Auditori de l’Ateneu de Banyoles, hi actuaran Maria Arnal i Marcel Bagés, que tornen a l’(A)phònica per presentar el disc, '45 cerebros y 1 corazón'; Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet, amb el repertori del disc 'Emotional dance'; el 'beatboxer' Fredy Beats, guanyador en dues ocasions del campionat estatal de 'beatboxers' (Juanola La Muralla, 1 h, gratuït), i Auxili, la banda de ska i 'reggae' d'Ontinyent.

La programació de dissabte l'obriran Jaume Arnella & Ferran Martínez, que presentaran el recull de cançons cantades a la Garrotxa 'Cançons aspres i de mala petja'. També passaran per Banyoles els cants harmònics de la formació coral MuOM; Roc Casagran, Mireia Vives i Borja Penalba amb 'L’amor fora de mapa'; les cançons tradicionals occitanes d’ Aqueles; el músic i escriptor napolità Alessio Arena, que presentarà el disc 'La secreta danza'; la cantautora Gemma Humet; l’espectacle 'Puges o baixes', de Paco Viciana, una òpera còmica sobre la riquesa humana i les seves misèries interpretada per una desena d’artistes; Marlango, en format duo; el cantautor suec d’origen argentí José González, i els lleidatans Renaldo & Clara.

L’últim dia de festival, el diumenge 2 de juliol, hi haurà les actuacions de Morgan, Cocanha, Clara Peya, Funkysteps & The Sey Sisters, Steve Smyth, i el grup osonenc La Iaia, que presentarà el seu nou disc, 'Tornar a ser u'.