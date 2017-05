Viggo Mortensen desplega la seva faceta de poeta

Abans de començar a parlar, l’actor nord-americà Viggo Mortensen i el poeta argentí Fabián Casas fan onejar una bandera del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de l’Argentina per darrere del tinent d’alcaldia de Cultura, Jaume Collboni. No s’amaguen del fervor que els desperta el futbol i que esquitxa de manera incessant la seva manera de percebre la poesia. Fins i tot el recital que protagonitzaran avui a les 21.30 h a l’Institut d’Estudis Catalans, en el marc del festival Barcelona Poesia, fa referència a la passió futbolística: l’espectacle es titula Dos cuervos, que és com s’anomenen els seguidors del San Lorenzo.

“L’inici del partit entre Alemanya i Holanda el 1974 és poesia”, afirma Fabián Casas, que defensa aferrissadament que “el futbol s’assembla a la bona literatura”. Mortensen comparteix aquesta mirada, tot i que matisa que la poesia “no és tan diferent de la fotografia, la pintura, el cinema o, fins i tot, anar a passejar”. Conegut sobretot pel seu paper d’actor i per les pel·lícules de la saga El senyor dels anells, Mortensen desplegarà avui una de les seves facetes menys populars, la de poeta. Això, però, no el fa tirar enrere a l’hora de reivindicar el gènere. “És una manera d’interpretar el que passa al teu voltant, et permet digerir el que vius i el que sents”, subratlla Mortensen, que posa èmfasi en el fet que “no cal ser poeta per apreciar la poesia”.

L’actor té un segell editorial propi especialitzat en poesia, assaig i llibres d’art, Perceval Press, i confessa que se sent “trist” per la gradual desaparició de les llibreries arreu. Tot i això, assegura que això “no matarà la poesia” però alhora admet que “cap poeta es farà ric enlloc”, tret d’“excepcions inusuals com Rupi Kaur”, l’escriptora índia que dimecres va participar al festival.

L’amistat entre Viggo Mortensen i Fabián Casas va néixer fa deu anys, quan el primer va publicar una antologia de poesia de l’Amèrica Llatina amb versos del segon. Des d’aleshores han treballat junts en diversos projectes, entre els quals hi ha la pel·lícula Jauja, però avui viuran el seu primer recital compartit. Casas explica que els versos que han preparat són “molt tristos, intensos i durs, perquè la vida és bonica però també cruel” i “sempre t’intenta frustrar”. Es tracta de poemes acabats de sortir del forn: ahir al matí encara treballaven per acabar-los de polir.

Lector (i poeta) en català

Poliglot i polifacètic, Mortensen es mostra fascinat pels efectes imprevisibles que provoquen els versos. “Mai saps què transmetran. Hi ha una mutació des que els pronuncies fins que el públic els rep”, exposa l’actor, que domina diverses llengües, entre les quals hi ha el castellà (va créixer a l’Argentina), l’anglès i el danès. És una habilitat que condiciona el seu procés creatiu, ja que a l’hora d’escriure poesia escull la llengua en funció del lloc on és i de les persones que l’envolten. L’estada a Barcelona l’ha empès a provar sort amb el català. “Estic llegint Maria Mercè Marçal i tinc un parell de poemes escrits en català”, confessa Mortensen, que diu que li interessa la llengua i que els idiomes d’arrel llatina el transporten al seu vessant “més sentimental”. Amb tot, no gosa garantir que els poemes en català surtin avui a l’escenari. “Estan convocats però no formen part de l’onze inicial. No sé si sortiran de la banqueta”, diu.