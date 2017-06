Viv Albertine: les memòries d’una pionera del punk

El cantant i escriptor Ian Svenonius, líder del grup gòspel punk The Make-up i conegut en l’escena de la música alternativa per les seves actuacions salvatges i fervoroses, no va esperar ni que el regidor li donés pas. Va entrar a la sala amb pas ferm, va pujar a l’escenari de l’Auditori del CCCB i es va apropiar del primer micròfon que va trobar. “Estic molt content de presentar-vos Viv Albertine”, va afirmar. Aplaudiments. “Parlarem del seu llibre Ropa música chicos (Anagrama, 2017), de música punk i de la vida moderna”. Així començava, sense floritures i de manera directa, la xerrada en què Svenonius entrevistava l’exguitarrista de The Slits durant la segona jornada del Primavera Pro. Afortunadament, l’entrada marca de la casa del xòumanSvenonius va ser un miratge: de seguida va deixar el protagonisme a Albertine (Sidney, 1954) i a la seva biografia acabada de publicar, que va definir com un “diari emocional” sobre què suposa ser una dona guitarrista tant en una banda de punk rock als anys 70 al Regne Unit com en l’actualitat.

La conversa, honesta i transparent, va aportar una bona dosi d’humanitat a la programació del Primavera Pro. Albertine es va animar a escriure el llibre quan fa uns anys la gent jove va redescobrir The Slits gràcies a internet. Feia més de 20 anys que estava allunyada de la música. “Quan vaig fer els 50 vaig tornar a agafar la guitarra i va ser com una explosió a nivell personal. El meu marit em va dir que el nostre matrimoni s’acabaria si tornava a tocar, perquè les dones madures no toquen la guitarra elèctrica. Va ser com un déjà vú dels anys 70, quan les noies no tocaven en grups. Vaig veure que els problemes per a les dones encara existeixen”. Es va separar del marit i va començar una nova vida com a artista des de zero, tocant en pubs. “Vaig passar per moments humiliants, però allò em va fer perdre la por. En tres anys estava tocant altre cop en sales grans”, diu. La britànica, que està treballant en un segon llibre, va declarar que se sent encara molt pròxima a la mentalitat punk. En resposta a una pregunta de Svenonius sobre el naixement d’aquest moviment musical, Albertine va recordar que va sorgir “de la frustració constant” i “de la sensació que t’estaves perdent coses; ara, en canvi, si no vas a un concert, no passa res, saps que el podràs veure per YouTube”.

L’ara escriptora també va aprofitar per llegir fragments del seu llibre, com un passatge molt explícit sobre un episodi de joventut sobre una fel·lació fallida. Va ser una mostra de la franquesa que ella assegura que encara reclama en la música. “Em vaig buidar fent aquest llibre. No volia escriure una cosa elegant i fina. A la vida també passen coses dolentes i no volia fer un exercici de vanitat. Si no explicava la veritat, no tenia sentit”.