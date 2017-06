Volar cap a la passió de publicar llibres

Fins fa poc la barcelonina Maria Sempere era directora de clients de Vueling, un càrrec que va ocupar durant nou anys. Un dels seus companys a l’empresa era Manel Gómez: “De seguida que ens vam conèixer, els llibres van omplir les nostres converses -diu ella-. Intercanviàvem títols, comentàvem crítiques sobre autors catalans i estrangers i debatíem sobre notícies del sector i les noves tendències”. El Manel, llicenciat en filologia, va deixar la feina per ensenyar literatura catalana en un institut. Es van continuar veient i analitzant el sector, fins que la Maria -llicenciada en polítiques i sociologia i amb un MBA en una escola de negocis- es va decidir a fer “realitat un somni”: convertir-se en editora.

Sempere i Gómez han fet equip a Les Hores, un projecte que acaben de presentar a la llibreria Calders. “Des de fa un temps s’han tirat endavant propostes arriscades i en català que funcionen -explica la directora de l’editorial-. Penso en Raig Verd o en Periscopi. Els seus editors, Laura Huerga i Aniol Rafel, han sigut molt generosos a l’hora de descriure’m el sector, igual que Luis Solano, de Libros del Asteroide, o Enric Viladot, de Viena. Després de parlar amb ells, però també amb llibreters, traductors i agents literaris, m’he adonat que és un sector difícil i de valents agosarats”. Sempere recorda unes paraules de Rilke a Cartes a un poeta jove : “«T’has de mantenir en el costat més difícil de la vida», hi llegim. Això suposa més esforç, però les satisfaccions també seran més grans”, diu l’editora.

El nom de Les Hores homenatja la novel·la homònima de Michael Cunningham que parla de La senyora Dalloway, de Virginia Woolf, i de l’impacte que va tenir en diverses generacions de lectors. La picada d’ullet va més enllà: “També hi ha un llibre molt bo de Josep Pla que es diu Les hores i que segueix les festes i tradicions durant el curs d’un any -diu-. Els autors que parlen de petites coses però que plantegen grans preguntes ens interessen”.

Sempere i Gómez publicaran sis novetats a l’any en català en paper i en digital. El catàleg se centrarà en novel·les que explorin “la intimitat i les relacions humanes”.

És per aquest motiu que el primer títol és La vida a qualsevol preu, de Kristina Sandberg, que explica el dia a dia d’un matrimoni amb fills a la Suècia de la dècada dels 50. “Durant la primera meitat del segle XX, al meu país les dones perdien l’estatus laboral quan es casaven -explica l’autora, que ha venut més de 400.000 exemplars dels tres llibres protagonitzats per la Maj-. Les dones s’esforçaven per crear un bon ambient a casa perquè els homes quan acabessin de treballar no es volguessin quedar als bars”. La protagonista és “forçada a convertir-se en mestressa de casa i més endavant serà criticada injustament per haver-ho fet, com els va passar a tantes altres dones”. Sandberg reconeix que el risc d’escriure sobre la Maj era “buscar un personatge que aparentment no era interessant ni valent”.

Les Hores ja ha posat en circulació una segona novel·la, Història d’un matrimoni, de Geir Gulliksen, i a la tardor publicarà Les tristes recances, de Miriam Toews, i Del final de la soledat, de Benedict Wells.