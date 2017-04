Yuja Wang i Lang Lang, estrelles a L’Auditori

Integrals de gran repertori, estrelles internacionals, obres d’encàrrec, suport a artistes emergents i col·laboracions amb altres institucions europees són algunes de les pautes de la temporada 2017-2018 de L’Auditori de Barcelona. “Tenim un projecte artístic absolutament equiparable al d’altres equipaments europeus”, va dir ahir el director de L’Auditori, Joaquim Garrigosa, durant la roda de premsa de presentació d’una programació que inclou noms com els pianistes Y uja Wang i Lang Lang, directors com Gustavo Dudamel, Jordi Savall i Paul McCreesh i formacions com el Quartet Casals, Il Giardino Armonico i, dins de les Sampler Sèries, l’orquestra de música contemporània Klangforum de Viena, que oferirà In vain, de G.F. Haas. Els concerts i activitats anunciats ahir s’afegeixen a la programació de l’OBC que es va presentar fa unes setmanes.

L’Auditori manté els cicles habituals, “de la música antiga a les noves músiques”, com recorda el director de programació, Robert Brufau, però també proposa un concert extraordinari de Gustavo Dudamel amb la Filharmònica de Viena, el 14 de gener, i per al qual ja s’han venut un 80% de les entrades. El repertori del concert inclourà la Simfonia fantàstica de Berlioz i l’ adagio de la Simfonia núm. 10 de Mahler.

El cicle de música antiga, que a la temporada 2015-2016 va aplegar 10.000 espectadors, l’inaugurarà Jordi Savall amb els Vespres de Monteverdi el 10 d’octubre. El mestre també dirigirà la Passió segons sant Marc de Bach, el 22 de març, i el programa dedicat a les músiques aquàtiques i els reials focs d’artifici de Händel en un concert que es farà l’estiu del 2018 al Teatre Grec, dins del festival Grec. Una de les novetats relacionades amb Savall és la creació de la Jove Capella Reial de Catalunya, que a l’abril de l’any que ve participarà en el festival Emergents de L’Auditori per commemorar el 400è aniversari del gran compositor del Barroc català, Joan Cererols.

També dins del cicle de música antiga destaca el concert de la mezzosoprano Vivica Genaux i Les Musiciens du Louvre, amb un programa que reviurà la rivalitat entre Händel i Porpora. A més, Robert King i el King’s Consort & Choir reconstruiran les músiques de la coronació del rei Jordi II d’Anglaterra, Il Giardino Armonico commemorarà el 250è aniversari de la mort de Telemann, el Collegium Vocale Gent, dirigit per Philippe Herreweghe, interpretarà dues cantates i la Missa brevis de Bach, i Paul McCreesh i els Gabrieli Consort & Players tancaran el cicle dedicat a Purcell amb l’òpera King Arthur.

Un nou cicle de lied

Una vintena de concerts formen la temporada de música de cambra, que inclou la presència del pianista xinès Lang Lang, que aquesta vegada interpretarà obres de Granados, Albéniz i Falla. Un altre punt àlgid serà el debut a L’Auditori de la Chamber Orchestra of Europe, que tindrà com a solista la pianista Yuja Wang. El cicle l’obrirà i el tancarà el Quartet Casals, que ha assumit el repte de la integral dels quartets de Beethoven. La gran novetat de la temporada és el projecte Schubert lied, realitzat amb la col·laboració de la Schubertíada de Vilabertran i el Centro Nacional de Difusión Musical. “El lied no és habitual en les nostres programacions”, reconeix Brufau, que amb el cicle vol fer justícia a un gènere poc present fins ara a L’Auditori.

La Banda Municipal vol potenciar el repertori original

La Banda Municipal de Barcelona va estrenar residència a L’Auditori el 2007, i en deu anys ha passat de 5.000 a gairebé 20.000 espectadors. Un dels objectius de la temporada 2017-2018 que es va presentar ahir és “potenciar el repertori original per a banda”, segons explica el seu director tècnic, Joan Xicola. De fet, un terç de les peces que interpretaran serà obra composta per a banda. La temporada inclou dinou concerts, tretze dels quals a la sala gran de L’Auditori.

Començarà a ritme de jazz amb el pianista Josep Colom i la banda, dirigida per Salvador Brotons, tocant Rhapsody in blue de Gershwin. Brotons, director titular de la formació, també durà la batuta, entre altres concerts, en l’homenatge a Bernstein que tancarà el curs i en un concert que inclourà l’estrena d’una suite per a tres tenores i banda de Joan Lluís Moraleda. “ Incloure instruments de cobla, és un fet diferencial nostre”, recorda Xicola. Una altra estrena serà la suite simfònica Peter Pan de Ferrer Ferran, que a més dirigirà la formació. I l’univers del cineasta Federico Fellini serà recreat per la banda sota la direcció de Johan de Meij, que també és el compositor de les tres obres que s’hi interpretaran.

El pressupost artístic de la banda (que no inclou el sou dels músics de la formació) és de 391.210 euros. Pel que fa a les altres programacions de L’Auditori (sense comptar la de l’OBC), el pressupost de la temporada 2017-2018 és de 1,66 milions d’euros, i el del Servei Educatiu (que programa 260 concerts) és de 1,27 milions. En conjunt, per al 2017, L’Auditori té un pressupost de 21,68 milions d’euros (mig milió més que el 2016). L’Ajuntament de Barcelona hi aporta 8,48 milions i la Generalitat 4,82 milions.