10 propostes culturals per al cap de setmana

Toca el piano amb l'ARA

Passeig de Gràcia. Diumenge

Dins les activitats del Concurs Maria Canals, aquest cap de setmana l'ARA tindrà un piano al carrer, en concret al passatge que s'incorpora al nomenclàtor barceloní amb el nom de la fundadora del concurs. Serà a l'altura del número 24 del passeig de Gràcia. L'acte, amb el pianista Marc Heredia i la periodista Ana Maria Dávila, biògrafa de Maria Canals, és a les12.30 h. Abans i fins a les 20 h. tothom podrà tocar el piano de cua de l'ARA.

Cents anys de la Revolució Russa al cinema

Filmoteca de Catalunya. Fins al 31 d'octubre

Amb motiu del centenari de la Revolució Russa, la Filmoteca de Catalunya ha iniciat aquesta setmana el cicle ' 1917-2017: dels Romanov a Putin ', que transcendeix l’efemèride i recorre els últims cent anys de Rússia, des de diverses perspectives i a través d’una seixantena de títols, molts dels quals són inèdits al nostre país. Entre els films que es projectaran aquest primer mes, destaquen 'La caiguda dels Romanov ' (1927), el primer film documental fet de materials rodats per altres, que subverteix a través del muntatge el sentit ideològic de la Revolució, passant de la lloança a la crítica; 'Cavaller sense armadura ' (Jacques Feyder, 1937), una gran producció britànica molt crítica amb la Revolució, en què Marlene Dietrich interpreta una comtessa salvada per un espia anglès enmig d’una banda sonora de Miklós Rózsa, i 'Pavel Korchagin ' (1957), biografia basada en la novel·la 'Com l’acer va ser temperat ', de Nikolai Ostrovski, sobre aquest heroi revolucionari malalt que s’erigeix en exemple de l’home soviètic ideal. Aquesta obra esdevindria la base del Realisme Socialista.

540x306 'Cavaller sense armadura', un dels films que es projectaran en el cicle sobre la Revolució Soviètica / FILMOTECA DE CATALUNYA 'Cavaller sense armadura', un dels films que es projectaran en el cicle sobre la Revolució Soviètica / FILMOTECA DE CATALUNYA

La millor animació amb el Mecal

Barcelona. Fins al 2 d'abril

Engega el Mecal, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, que té lloc a l’Arts Santa Mònica, a la Fàbrica Moritz de Barcelona i als Cinemes Girona. Com a novetat, cada setmana estarà dedicada en exclusiva a un gènere: fins al 19 de març, a la secció d’animació; del 23 al 26 de març, a la secció de ficció i obliqua; i del 30 de març al 2 d’abril, a la secció documental. Un dels primers films que es podran veure és 'El conte de la princesa Kaguya '.

540x306 'El conte de la princesa Kaguya' / MECAL 'El conte de la princesa Kaguya' / MECAL

‘Disorder’, imatges que despullen la realitat

Palau Robert. Fins al 28 de maig

El Palau Robert dona a conèixer les imatges de dotze fotògrafs de prestigi mundial en l’exposició ' Disorder '. Es tracta dels artistes que van optar al Premi Global de Fotografia i Sostenibilitat Prix Pictet –i que va guanyar la fotògrafa francesa Valérie Belin per la sèrie de fotografies 'Still life '–. Les imatges reflecteixen el malestar social, les revoltes polítiques o l’alteració del clima. Alguns aborden el tema des d’una perspectiva documental, mentre que altres opten per un enfocament abstracte o poètic.

‘Dones: ficcions i realitats’ al Museu d'Història

Barcelona. Fins al 28 d'abril

' Dones: ficcions i realitats ', la nova exposició que acull el Museu d’Història de Catalunya, vol fer visible la relació conflictiva entre els models de feminitat normatius i les seves realitats, construïdes sota la pressió del sexisme i la cultura tradicional patriarcal. La mostra proposa un itinerari per alguns dels moments més emblemàtics –des de la postguerra fins a l’actualitat–, en què es fa més palès el malestar de les dones davant els relats oficials, i s’articula al voltant de tres grans blocs: el treball i els estereotips; la posada en escena de la participació social i política de les dones, i les narratives audiovisuals relacionades amb el cos, la sexualitat i l’amor. La mostra s’emmarca al voltant de la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

540x306 'Dones: ficcions i realitat' al Museu d'Història de Catalunya / MHC 'Dones: ficcions i realitat' al Museu d'Història de Catalunya / MHC

La vida dels refugiats ocupes d’Atenes

Arts Santa Mònica. Del 14 al 19 de març

L’Arts Santa Mònica acull ' El refugi ', una videoinstal·lació sobre els refugiats ocupes d’Atenes, en el marc de l’exposició ' Aftermath '. El flux constant de gent arribant a Atenes de la violenta evacuació dels camps al voltant dels ports d’Idomeni i el Pireu transforma els squats, que passen de ser cases de trànsit a convertir-se en habitatges permanents, i motiven l’ocupació de més edificis per facilitar la creixent demanda de refugi. En lloc d’esperar que l’estat burocràtic i les agències internacionals actuïn, refugiats i immigrants prenen la iniciativa, i es converteixen així en actors socials i polítics que negocien el seu exili. 'El refugi ' vol mostrar aquesta iniciativa proposant un recorregut virtual pels squats del barri d’Exarchia, per conèixer de primera mà com és la vida en aquestes cases ocupades.

Swing, jazz i flamenc al festival Blues & Ritmes

Badalona. Fins al 18 de març

El Teatre Zorrilla i el Teatre Principal de Badalona acullen el festival Blues & Ritmes. Hi actuaran Rosie Flores amb Mario Cobo i la Barcelona Big Blues Band (11 de març), Alba Molina (12 de març), Tinariwen (16 de març), Dom Flemons i Kaia Kater (17 de març) i Alejandro Escovedo (17 de març).

540x306 Rosie Flores amb Mario Cobo / BLUES & RITMES Rosie Flores amb Mario Cobo / BLUES & RITMES

Engega el festival d’orgue d’Igualada

Igualada. Fins al 2 d'abril

Ja està en marxa el 24è Festival Internacional d’Orgue d’Igualada, que té lloc a la basílica de Santa Maria. La cita musical acull concerts cada diumenge (18 h) fins al 2 d’abril, i l’entrada és gratuïta. Aquest diumenge és el torn de Roman Perucki i Maria Perucka amb una actuació de violí i orgue. L’últim dia tindrà lloc un dels concerts més impressionants, per a orgue a 4 mans i a 4 peus, amb Paolo Devito i Mirella Dirminti.

Volodos a L'Auditori amb l'OBC

Barcelona. Dissabte i diumenge

El pianista rus Arcadi Volodos (Sant Petersburg, 1972), amb un extens club de fans que el veneren allà on toca, torna a L’Auditori de Barcelona per interpretar dissabte i diumenge dins la temporada de l’OBC el Concert per a piano núm. 3 de Beethoven, dirigit per Josep Pons. El programa inclou també obres d’Hèctor Parra, Franz Schreker i Béla Bartók.

Performance, cos i gènere a escena

Sala Hiroshima i Mercat de les Flors. Fins al 2 d'abril

El Mercat de les Flors aborda una de les qüestions identitàries més en voga en l’art contemporani actual a Europa: el gènere i el cos en la societat. En el nou cicle TRANSaccions reuneix al llarg de les pròximes quatre setmanes deu espectacles d’artistes que tenen llargues trajectòries però que gaudeixen de poques oportunitats de mostrar la seva feina als escenaris barcelonins. TRANSaccions es podrà veure entre la Sala Hiroshima i el Mercat de les Flors i es pot descriure en tres eixos: cos, gènere i performance. Aquest cap de setmana enceta el cicle el performer Ivo Dimichev i La Ribot.