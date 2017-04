10 propostes culturals per al cap de setmana

La poètica quotidiana en l’obra de Torné Esquius

Barcelona. Fins al 9 de juliol

El MNAC acull l’exposició ' Torné Esquius. Poètica quotidiana', que ofereix per primera vegada una mostra monogràfica de l’obra del pintor i il·lustrador Pere Torné Esquius (Barcelona, 1879 - Flavacourt, França, 1936). L’obra d’aquest artista, d’estil naïf, balla entre el Modernisme i el Noucentisme, sense acabar de pertànyer ben bé a cap dels dos moviments. Els seus temes predilectes són els espais interiors o reclosos, com ara jardins o sales d’estar. En aquests espais hi destaca l’absència de la figura humana i el protagonisme dels elements inanimats, que sovint produeixen un efecte inquietant. A més de ser pintor, la seva tasca professional va ser la il·lustració, centrada en tres línies: la literatura infantil, la il·lustració de textos literaris i la col·laboració en revistes i publicacions periòdiques, tot sovint satíriques, com Papitu, Picarol o Le Rire. “Mentre es desenvolupaven les avantguardes -explica el comissari, Eduard Vallès-, Torné Esquius, en comptes del valor de la urbanitat, va optar pel valor de la ruralitat, pel món dels nens en detriment dels adults i pel silenci en lloc del soroll”.

Maurice Tourneur, un clàssic desconegut

Barcelona. Fins al 13 de maig

La Filmoteca de Catalunya programa el cicle ' Maurice Tourneur, un clàssic desconegut ', una retrospectiva d’aquest director francès més conegut per ser el pare de Jacques que per la seva àmplia filmografia als Estats Units i a França. Es tracta d’un dels cineastes més reconeguts al Hollywood de principis del segle XX. Avui (21.30 h) es projecta un dels seus films més destacats dels anys 30: Justin de Marseille (1934), sobre dues bandes rivals a Marsella, amb guió de Carlo Rim.

540x306 'Justin de Marseille', un dels films del cicle 'Maurice Tourner. Un clàssic deconegut' / FILMOTECA DE CATALUNYA 'Justin de Marseille', un dels films del cicle 'Maurice Tourner. Un clàssic deconegut' / FILMOTECA DE CATALUNYA

10 anys del Festival Còmic de Figueres

Figueres. Fins al 16 d'abril

Aquesta tarda arrenca una nova edició del Festival Còmic de Figueres, amb 16 propostes de clown que tindran lloc durant el cap de setmana. Avui (18 h) és el torn de l’espectacle inaugural, que presentarà Guillem Albà acompanyat de l’Orquestra Marabunta, i que donarà pas als diferents artistes que hi participaran: The Umbilical Brothers, Yolanda Ramos, Mali Vanili, Capa i Espasa i els Xuriguera i Faixedas.

Arrenca el Festival Circ Cric al Montseny

Sant Esteve de Palautordera. Fins al 8 de juliol

Aquest dissabte, una setmana després de la posada en marxa del Festival Circ Cric al Montseny, tindrà lloc a la tarda (18 h) la Festa d’Inauguració, un concert a càrrec d’Albert Pla, Joan Garriga, Raül Refree, Maria Rodés i Tortell Poltrona, entre d’altres. Aquest cap de setmana, diumenge, també es podrà veure Ganyarrics, l’espectacle estrella del festival, ja que s’ha creat expressament per a l’ocasió. Hi participen acròbates, músics i pallassos.

540x306 Engega el festival Circ Cric al Montseny / CIRC CRIC Engega el festival Circ Cric al Montseny / CIRC CRIC

‘Akram Zaatari. Contra la fotografia’

Barcelona. Fins al 24 de setembre

El fotògraf libanès Akram Zaatari és un dels creadors de l’Arab Image Foundation (AIF), una organització nascuda a Beirut fa 20 anys que arxiva material fotogràfic del Pròxim Orient, el nord de l’Àfrica i la diàspora àrab, i s’ha convertit en un dels referents en el terreny de l’art contemporani als països àrabs. Fins ara ha recopilat 600.000 imatges, provinents d’arxius familiars i d’estudis fotogràfics, que han permès reconstruir la memòria del país i escriure un relat alternatiu a l’oficial. L’exposició que acull el Macba, ' Akram Zaatari. Contra la fotografia ', reflexiona sobre aquesta organització a través de la perspectiva de Zaatari. L’artista mostra els diferents rols que pot tenir una fotografia, ja sigui per descriure o recordar, al mateix temps que explica històries de persones i de la societat.

Fontserè i el cartellisme compromès

Sant Cugat del Vallès. Fins al 19 de maig

Carles Fontserè va dibuixar 22 cartells durant els anys 30 del segle XX, la majoria arran de la Guerra Civil, quan tenia entre 16 i 22 anys. Es tracta de cartells de propaganda ideològica encarregats per institucions, partits i sindicats en moments de convulsió social. El record que de cadascun en va deixar Fontserè a Memòries d’un cartellista català (1931-1939) és el fil conductor de l’exposició ' Llibertat! Fontserè i el cartellisme compromès (1931-1939) ', que es pot visitar a l’Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vallès. I es contextualitza amb testimonis documentals de l’època que conserva l’ANC, com reproduccions de fotografies, documents textuals, etc. La mostra se suma als actes commemoratius del centenari del naixement del cartellista.

315x338 Els cartells compromesos de Fontserè / ANC Els cartells compromesos de Fontserè / ANC

5è Festival Mirades de Torroella de Montgrí

Baix Empordà. Fins al 24 d'abril

El Festival Mirades, organitzat pels Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, pretén difondre el treball de diversos fotògrafs. Se’n poden veure diverses mostres a Torroella, l’Estartit, Ullà i la Bisbal d’Empordà, que són el recull de les propostes guanyadores de la 5a convocatòria del festival.

Es clausura el BarnaSants

Luz de Gas. Divendres

Xavier Túrnez i Daniel Sesé s’envoltaran d’amics per tancar la 22a edició del festival BarnaSants, aquest divendres. "Reivindiquem un dels ADN de la cançó d’autor, la poesia", diu el director del BarnaSants, Pere Camps. Efectivament, Túrnez & Sesé interpretaran una selecció de les cançons que han fet a partir de poemes de Jaume Subirana, Jordi Guardans, Montse Gort i Sergi Jover, entre d’altres. A Luz de Gas han convidat a cantar una dotzena d’amics, com ara Joan Isaac, Sílvia Comes, Enric Hernàez, Montse Castellà, Albert Fibla, Miquel Pujadó, Jordi Batiste, Josep Tero i Rusó Sala, a més de Laia Rius, la violinista de Túrnez & Sesé, que aquest any publicarà un disc en solitari.

540x306 Túrnez & Sesé amb amics del BarnaSants. / J.M. MORALES / BARNASANTS Túrnez & Sesé amb amics del BarnaSants. / J.M. MORALES / BARNASANTS

Festa a La Villarroel a l'hora golfa

La Villarroel. Fins el 23 de maig

La companyia Espai Dual torna amb 'Be god is' a La Villarroel, un xou que ha rebut grans elogis i que combina música, humor i teatre gestual. Tres personatges muts -interpretats per Oriol Pla, Blai Juanet i Marc Sastre- interactuen en gags i petites històries sempre amb música en directe de fons i amb una proposta escènica propera al cabaret. 'Be god is' parteix de l’experimentació artística, de la creació col·lectiva i utilitza l'humor per allunyar-se del text.

540x306 Oriol Pla a 'Be god is' / Clàudia Serrahima Oriol Pla a 'Be god is' / Clàudia Serrahima

Elisabet Franch amb un quintet a La Pedrera

La Pedrera. Diumenge

Dins de les Residències Musicals de La Pedrera, aquest diumenge hi actua la flautista Elisabet Franch (a les 18 h). Els artistes convidats del seran Albert Guinovart, piano; Pilar Bosque, oboè; Manuel Martínez, clarinet; Daniel Ortuño, fagot i Pawel Marciniak, trompa. Al programa, obres de Roussel, Rimski-Kórsakov, Demerssemann, Webster i Poulenc.

Formada a l'ESMUC, el 2010 guanya la plaça a l'Orchestra dell'Accademia del Teatro Alla Scala. El seu primer treball discogràfic va sortir el 2015, 'Gypsy Airs'. Actualment és solista de la Suzhou Symphony Orchestra.