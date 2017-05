10 propostes culturals per al cap de setmana

Arriba la 28a edició de la Fira de Titelles de Lleida

Lleida. Fins al 7 de maig

Els titelles no són només per als més petits. Ja fa anys que ho demostra la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, que des d’avui fins diumenge celebra la seva 28a edició. El festival, que compta amb un ampli ventall d’espectacles per a totes les franges d’edat –28 en total–, i que tindrà lloc en diversos espais de Lleida, s’inaugura aquest vespre amb la producció 'Cendres ', de la companyia Plexus Polaire, que es farà per primer cop a l’Estat. Es tracta d’un espectacle per a adults, igual que 'Nàufrags ' (de Lluís Danés-Santa Mandra), una reflexió poètica sobre el fet de sentir-se nàufrag en la vida quotidiana, i 'Hand stories' (de la companyia xinesa T&T Productions), un seguit de poemes visuals que ens explicaran la història d’una família de titellaires xinesos. Al llarg d’aquests tres dies, també es podran veure algunes funcions destacades i que són estrena absoluta, com ara 'Hathi ', un espectacle de carrer de gran format del Centre de Titelles de Lleida, 'La casa perduda ', de la companyia Teatre de l’Aurora, i '6º below nothing ',de Karla Kracht & Andrés Beladiez amb la col·laboració de la Fira de Titelles.

Art Photo Barcelona, un festival de foto emergent

Fundació Enric Miralles. Del 5 al 7 de maig

Art Deal Project munta aquest cap de setmana el quart festival de fotografia emergent Art Photo Barcelona. Hi passaran un centenar de fotògrafs i una desena de galeristes, i s'esperen unes 2.000 persones. Hi haurà exposicions de galeries, classes i tallers i es mostraran vuit projectes seleccionats dels més de 100 que s'han rebut (que opten al Millor Fotògraf Emergent 2017), de fotògrafs com Oriol Miñarro , Blanca Galindo i David Simon Martret, Gema Polanco, Barbara Traver i Tiago Casa. Abel Azcona oferirà dues 'performance'.

540x306 Art Photo Barcelona Art Photo Barcelona

Quinze xous per un, al Circ Cric

Sant Esteve de Palautordera. 7 de maig

El Festival Circ Cric celebra aquest diumenge la primera jornada de la Fira d’espectacles i activitats. Es faran una quinzena d'espectacles, concerts, tallers i jocs per a tots els públics, tant a les carpes com als exteriors del circ i al mig del bosc, de les 11 a les 19 h. A més, com cada diumenge, la 'troupe' de Tortell Poltrona interpreten els 'Garranyics'.

MiniBeat: un festival per a tota la família

Granollers. 7 de maig

La Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers acull aquest diumenge, de 10.30 h a 19h, el MiniBeat, un festival de música per a tota la família. Un dels plats forts serà l’actuació de Kitsch a la Cova, el resultat de la fusió entre dos projectes musicals: Kitsch i Mon a la Cova. També hi tocaran els grups Orchestra Fireluche, Les Sueques, Los Tiki Phantoms i DJ2D2, entre d’altres. El festival completa la programació amb un ampli ventall d’activitats, com ara una escola de rock o un taller de gravació d’estudi.

540x306 L'Orchestra Fireluche actua al MiniBeat / ORCHESTRA FIRELUCHE L'Orchestra Fireluche actua al MiniBeat / ORCHESTRA FIRELUCHE

ExtincióFest: festival de veu i narrativa

Amposta (Montsià). Fins al 6 de maig

El Centre d’Art Lo Pati d’Amposta acull l’ ExtincióFest, que entre avui i demà organitza diverses actuacions musicals, poesia i xerrades. Destaquen els concerts de Maria Arnal i Marcel Bagés, i de la cantant Claudia Crabuzza, i també l ’espectacle de poesia 'Alcohols ', de Núria Martínez-Vernis i Martí Sales. Pel que fa a les xerrades, hi trobarem Joan Maria Minguet i el col·lectiu Avalancha, entre d’altres.

Torna el Voll-Damm Festival Jazz a Vic

Vic. Fins al 14 de maig

Arriba la 19a edició del Voll-Damm Festival Jazz a Vic, que ofereix una selecció de propostes basades en les noves tendències del jazz i la música improvisada. Dins aquest ventall hi trobem des d’Agustí Fernández Liquid Quintet (avui, 22h) fins a Biliana Voutchkova i Vasco Trilla (demà, 21h), Underpool 5 (12 de maig, 22 h) i Arve Henriksen (13 de maig, 21 h), entre d’altres. Tots ells es repartiran, principalment, entre la Plaça del Carbó, d’accés gratuït, i La Jazz Cava.

540x306 Biliana Voutchkova actua al Voll-Damm Festival Jazz de Vic / VOLL-DAMM FESTIVAL JAZZ Biliana Voutchkova actua al Voll-Damm Festival Jazz de Vic / VOLL-DAMM FESTIVAL JAZZ

Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya

Mollerussa (Pla d'Urgell). Fins al 14 de maig

Mollerussa torna a ser la seu del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya. En concret té lloc al Teatre l’Amistat, que en aquesta 33a edició mostra gairebé cinc mil llibres diferents. Entre les propostes destaca la 4a Trobada Pedagògica (demà, de 9 a 14 h), adreçada a educadors de llars d’infants i docents d’educació infantil, així com la 6a Marató de Lectura 'Llegim en veu alta ' (12 de maig, de 9 a 21 h). Enguany, la temàtica lectora serà 'Visca la revolució! ', on petits i grans llegiran, durant dotze hores seguides, textos que han sigut una revolució per a tots nosaltres. També compta amb la presència de diversos escriptors i il·lustradors convidats, a qui els infants i joves tenen l’oportunitat de conèixer. Hi participen Ignasi Blanch, Jaume Copons, Àngel Burgas, Joan Antoni Martín Piñol i Elisenda Roca.

Una relectura dels inicis del videoart

Barcelona. Fins al 28 de maig

L’Arts Santa Mònica acull fins a finals de mes l’exposició '(Re)visionats, (re)visitats. Una relectura dels inicis del videoart espanyol' . La mostra formula una relectura contemporània de l’obra videogràfica i audiovisual preliminar d’Eugènia Balcells, Antoni Muntadas i Carles Pujol, pioners en l’ús del vídeo com a eina artística a l’Estat. L’exposició inclou projeccions, videoinstal·lacions i vídeos monocanal –realitzats a partir dels anys setanta– que articulen un recorregut al voltant del treball dels tres artistes. Es tracta d’ una iniciativa del Loop, una plataforma dedicada a estudiar i promoure el videoart i que enguany ha iniciat la recuperació, digitalització i presentació online de desenes de documents impresos.

540x306 L'exposició fa una relectura contemporània de l'obra videogràfica en els seus inicis / ARTS SANTA MÒNICA L'exposició fa una relectura contemporània de l'obra videogràfica en els seus inicis / ARTS SANTA MÒNICA

Reviure el passat amb el Triumvirat Mediterrani

L'Escala (Alt Empordà). 6 i 7 de maig

A Empúries hi van conviure tres pobles: els grecs, els ibers i els romans. La fira Triumvirat Mediterrani permet reviure aquesta triple riquesa cultural a través d’activitats que recreen la vida a l’antiguitat: visites guiades al MAC-Empúries, lluites de gladiadors i una fira d’artesania, entre d’altres.

Ricard III escampa el mal pel TNC

Teatre Nacional. Fins l'11 de juny

El poderós personatge, deformat i malvat, violent i venjatiu de Shakespeare camparà per la Sala Gran del Teatre Nacional fins a l’11 de juny. El director del teatre, Xavier Albertí, s’ha reservat “aquesta maquiavèl·lica, diabòlica i fascinant partitura” de les obres històriques de Shakespeare per dirigir-lo amb un dels seus actors fetitxe, Lluís Homar, que de fet va ser qui va proposar el títol. Albertí ha furgat en el trauma interior d’un home ferit que treu la fúria i la violència no pas de manera gratuïta sinó com a reacció a la seva condició. Aquest “ésser humà que és repudiat des del seu naixement” representa “el paradigma del dolor humà i dels mecanismes de poder”, diu el director.