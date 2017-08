7 propostes culturals per al cap de setmana

25a Schubertíada a l’Alt Empordà

Vilabertran. Fins al 2 de setembre

Les obres del compositor Franz Schubert han inspirat un festival que cada any omple els carrers de Vilabertran, a l’Alt Empordà, i que aplega reconeguts intèrprets de música de cambra i de música clàssica: la Schubertíada. D’entre la programació destaquen els concerts del Quartet Casals, que tindran lloc divendres i dissabte a les 21.30 h i diumenge a les 19 h. Aquest cap de setmana també és el torn de la jove violista Isabel Villanueva, que diumenge a les 18 h oferirà un concert juntament amb el pianista François Dumont. Pel que fa als pròxims dies, destaquen sobretot els recitals, com ara el del baríton Matthias Goerne, que interpretarà diversos lieds de Schumann, acompanyat d’Alexander Schmalcz al piano (22 d’agost), o el de la mezzosoprano Sarah Connolly, que oferirà peces de Strauss i Britten (24 d’agost), entre d’altres. Entre les activitats paral·leles destaca l’exposició Diàlegs: pintura, música i patrimoni, que inclou diverses obres dels artistes Enric Ansesa i Xavier Escribà, i que té com a leitmotiv el lied de Schubert Nit i somni.

Música clàssica a l’església de Sant Martí d’Empúries

L'Escala. 18 d'agost

Dins del programa 'Concerts clàssics: l’Escala-Empúries 2017', l’església de Sant Martí d’Empúries acull avui a les 20 h un concert de Rieko Okuma (flauta), Lapo Vannuci (guitarra) i Luca Torrigiani (piano). La formació presenta el treball 'De l’òpera a la dansa' , amb obres de Rossini, Saint-Saëns, Crapisi, Bartók i Granados.

El castell de la Morera acull la mostra ‘Insectes’

La Morera del Montsant. Fins a l'11 de setembre

En el marc de les activitats del Parc Natural de Montsant, avui s’inaugura l’exposició 'Insectes. Una mirada macro dels petits habitants de Montsant i Muntanyes de Prades' , que es podrà veure fins a l’11 de setembre. Es tracta d’una mostra de fotografies d’Isidre Fabra, que es podrà visitar al castell de la Morera, i que compta amb una trentena d’imatges de les espècies més petites que habiten en aquests paisatges, com ara papallones, libèl·lules i aranyes.

Concert de la Barcelona Big Blues Band amb el saxofonista Dani Nel·lo

Barcelona. 20 d'agost

En el marc del Festival Mas i Mas, aquest diumenge el Jamboree acull un concert de la Barcelona Big Blues Band, que comptarà amb un convidat molt especial: el saxofonista Dani Nel·lo. Sota la direcció del contrabaixista Ivan Kovacevic, la banda s’ha convertit en una de les formacions més aplaudides del país en el circuit del swing, el jazz i el rhythm’n’blues. Es podria dir que segueix la tradició de grans bandes com les de T-Bone Walker o Johnny Otis.

El festival Ésdansa celebra la 35a edició

Les Preses (Girona). Del 21 al 27 d'agost

Arriba la 35a edició del festival Ésdansa, on la creació i la innovació es posaran a disposició de la dansa tradicional durant tota una setmana. Entre altres propostes, es podran descobrir els nous llenguatges de la jota de Miguel Ángel Berna, la dansa catalana de nova creació de l’Esbart Ciutat Comtal i el mestissatge d’influències de Sònia Gómez i Ramon Balagué, així com la simbiosi de circ i dansa dels Egurra. Una de les novetats és que el festival obre el Laboratori, un espai destinat a experimentar i aprendre a partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional i que comptarà amb el coreògraf Cesc Gelabert. En el pla internacional hi haurà companyies de Guinea Bissau, Nicaragua, l’Iran, Mèxic i Bielorússia, entre d’altres.

Instal·lació sonora de Robert Lippok

Miravet. Fins a l'11 de setembre

En el marc de l’Eufònic, el festival d’arts sonores i visuals que es fa a les Terres de l’Ebre del 31 d’agost al 3 de setembre, el castell de Miravet acull, a partir de dissabte, la instal·lació de Robert Lippok 'What is dance?' Es tracta d’un dispositiu mecànico-sonor basat en les tres danses de l’òpera La reina de les fades, del compositor barroc Henry Purcell. Una peça que establirà un diàleg entre patrimoni i contemporaneïtat a la capella romànica del castell, un dels màxims exponents del patrimoni arquitectònic ebrenc i català.

L’espectacle ‘Bassal Rock’ aterra a Castellbisbal

Castellbisbal. 19 d'agost

El grup d’animació Ambäukatunàbia porta el seu espectacle infantil ' Bassal Rock' aquest dissabte a les 12 h a la plaça de l’Església de Castellbisbal. Es tracta d’un innovador i refrescant espectacle que uneix l’animació musical en directe amb un seguit de recursos aquàtics, creat especialment per combatre la calor de la manera més original i divertida. El grup, nascut l’abril del 2008 a l’Esplai l’Agrupa de Molins de Rei, presenta i desenvolupa amb èxit aquest espectacle des de fa més de cinc temporades.