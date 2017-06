10 propostes culturals per al cap de setmana

Arriba una nova edició del Festival de Pallasses al Circ Cric

Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental). Fins a l'11 de juny

Les pallasses prenen el Circ Cric i tots els racons de Sant Esteve de Palautordera amb la 4a edició del Festival de Pallasses, que tindrà lloc fins diumenge. Un dels noms més consagrats que visitaran el festival és el de la mim i clown d’origen australià Nola Rae, que presenta 'Exit Napoleon - Perseguit per conills' (demà, 20 h). Aquesta pallassa de 65 anys és considerada una de les artistes renovadores del clown a tot Europa i referent viu del sector del circ arreu. Altres imperdibles són pallasses d’alt voltatge com Jimena Cavalletti, que presenta 'Mecha show you' (demà, 12 h), les madrilenyes Degustando Placeres, que presenten 'En clownstrucción', un espectacle que gairebé és una classe de sexologia, dins el Cabaret Golfo (demà, 23 h), i Marta Sitjà i Fanny Giraud o Las Polis, que s’encarregaran de passejar-se pels carrers de la localitat amb l’objectiu de mantenir l’“ordre”. Un altre xou destacat és '¡Sienta la cabeza!' , un espectacle de perruqueria artística en el qual unes pallasses es dediquen a fer pentinats estrambòtics a les espectadores.

Nam June Paik: el pioner del videoart

Barcelona. Fins al 18 de juny

Casa Àsia presenta, en el marc del Festival Loop i amb la col·laboració del Nam June Paik Art Center, una selecció de vídeos del mític artista Nam June Paik (1932-2006), considerat el pare del videoart. La mostra 'Radical videos', que es pot veure al MNAC, s’articula a través de sis de les seves obres més emblemàtiques, les quals van anticipar el nostre futur tecnològic, la globalització del capital i la internacionalització dels mitjans de comunicació, així com l’impacte d’internet en la societat actual.

540x306 Una mostra sobre el videoart del pioner Nam June Paik / LOOP BARCELONA Una mostra sobre el videoart del pioner Nam June Paik / LOOP BARCELONA

El Fic-Cat projecta ‘Estiu 1993’ i ‘Incerta glòria’

Roda de Berà (Tarragonès)

Ja està en marxa la 10a edició del Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada Fic-Cat, enguany dedicat als guionistes. Entre els llargmetratges que es poden veure aquest cap de setmana destaquen 'Incerta glòria', d’Agustí Villaronga (avui, 22.30h), la preestrena d’'Estiu 1993', de Carla Simón (demà, 19.30 h), i 'Mil coses que faria per tu', de Dídac Cervera (demà, 22.30 h).

La Filmoteca acull la 25a Mostra Internacional de Films de Dones

Barcelona. Fins a l'11 de juny

Fins diumenge la Filmoteca de Catalunya acull la 25a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. Aquests dies es podran veure des dels treballs de la pionera Lois Weber, 'Suspense' (1913), un curtmetratge d’intriga, i 'Shoes' (1916) , en què la nord-americana reivindica la igualtat de la dona als Estats Units, fins a films més actuals, entre els quals destaca l’arriscada reivindicació dels drets sexuals de la dona a la Xina 'Hooligan Sparrow' (2016), entre d’altres.

540x306 Una escena del film 'Shoes' / FILMOTECA DE CATALUNYA Una escena del film 'Shoes' / FILMOTECA DE CATALUNYA

BccN: films que volen canviar el món

Barcelona. Fins a l'11 de juny

Arriba la 8a edició del Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN), que tindrà lloc al Macba, al Zumzeig Cinema i a l’Àgora Juan Andrés de Barcelona fins a aquest diumenge. Aquesta edició del festival ens acosta a obres que visibilitzen les lluites i els anhels de les comunitats que es resisteixen a ser trepitjades per la inèrcia global, i que fan de valors com compartir, cooperar o cuidar-se l’eix central de la seva existència. En total passaran pel BccN 12 pel·lícules i 6 curtmetratges de nova autoria. D’entre tota la programació destaca 'La mentada de la llorona' (avui, 17.30 h),en què un grup de preses de Mèxic denuncia el masclisme inherent en el sistema judicial, i 'La tierra tiembla' (demà, 17 h), que fa un relat de després del 15-M i de l’evolució política d’Espanya des d’aleshores.

100 concerts simultanis a Catalunya i Balears

Diverses ciutats. Dissabte 10 de juny

El dissabte 10 de juny a les 18h, més de 5.000 alumnes d’escoles de música de Catalunya i Balears realitzaran 100 concerts simultanis i gratuïts en 100 espais en la setena edició del Festival SIMFÒNIC . Les actuacions tindran lloc a espais singulars com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), l’església romànica de Sant Martí a Lleida, el Claustre de la Catedral de Tarragona o els jardins del Centre Cultural La Misericòrdia a Palma de Mallorca. També es podrà escollir entre formacions de caire clàssic (orquestres simfòniques, música de cambra, recitals de piano i cant coral), concerts de swing, grups de jazz, cors de gospel, música electrònica i fins i tot, música tradicional i popular. El Festival SIMFONIC compta amb l’apadrinament del grup Sopa de Cabra. La cançó 'Camins' sonarà el dia 10 de juny a les 19h de manera simultània a tots els concerts.

Són ciutats simfòniques a Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Manresa, Sant Just Desvern, Amposta, Agramunt, Argentona, Cabrera de Mar, Caldes de Montbui, Camarles, Cambrils, Figueres, Godall, La Sènia, Montblanc, Navàs, Palafrugell, Pineda de Mar, Reus, Sant Boi de Llobregat, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Ulldecona, Vallirana, Vilanova del Vallès i Vidreres. I a les Balears: Palma de Mallorca, Campos i Inca.

Jornada de portes obertes als arxius

Diverses localitats. Fins a l'11 de juny

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius, fins a aquest diumenge els arxius catalans obren les seves portes i organitzen diverses activitats culturals, com ara exposicions i conferències, entre d’altres, amb l’objectiu de donar a conèixer i promoure els arxius. Es tracta d’una oportunitat per descobrir o aprendre més sobre aquests equipaments culturals i sobre els professionals que hi treballen i tenen cura del patrimoni documental. S’hi poden fer activitats tan variades com visitar l’exposició 'Barcelona coopera. La Cooperativa de Teixidors a Mà, 1876-1992', a l’Arxiu Municipal del districte de Gràcia, o assistir a la taula rodona 'Turisme artificial. Fotografia estereoscòpica de viatges' , al Centre Cívic Convent de Sant Agustí de Barcelona, entre moltes altres.

540x306 Jornada de portes obertes als arxius catalans / AJUNTAMENT DE BARCELONA Jornada de portes obertes als arxius catalans / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Torna la Tamborinada al Parc de la Ciutadella

Barcelona. 11 de juny

Un any més, la Fundació La Roda organitza la Tamborinada al Parc de la Ciutadella. La festa, que enguany celebra la seva 40a edició, entre les 11 h i les 19 h serà l’escenari de moltes activitats d’oci per a tota la família, com ara tallers, teatre, animació, circ, màgia, pallassos, titelles i espectacles, entre d’altres.

Minimúsica a Pedralbes

Palau de Pedralbes. Diumenge 11

El Festival de Pedralbes organitza un Dia de la Música en Família. Se celebraran activitats i tallers com contes musicals, percussió, cant, ukelele i ioga i concerts la tarda de diumenge amb Marc Parrot & Eva Armisén amb 'Tots a taula', Roleguita i Boquerón amb 'Sota l'aigua' i la Cia Roger Canals amb 'Viatjazz a Nueva Orleans'. A més, dos espectacles, 'Somia', de la cia. Una Mika i la performance de Les Girafes.

Més que ritmes a Gavà

Gavà. Dissabte 10

Gavà acull la quarta edició del festival Mésqueritmes. La trobada és una oportunitat per compatir, descobrir i passar-ho bé amb la percussió, disciplina que es reivindica al festival com a eina socialitzadora, terapèutica i emocional més enllà de la seva vessant musical. Hi haurà diverses activitats i tallers, tant gratuïts com de pagament, entre les quals destaquen dues cercaviles, l’actuació del grup The Balkan Paradise Orchestra, la masterclass de Percussió Ibèrica a càrrec d’Acari Bertran de Coetus i les classes sobre ritmes africans de l’associació africana Afro Alamuta.