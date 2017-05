10 propostes culturals per al cap de setmana

Engega una nova edició de La fira del circ Trapezi

Reus. Fins al 14 de maig

Aquests dies, passejant per Reus, serà difícil no topar amb acròbates, malabaristes, pallassos o mags, ja que la ciutat celebra el festival Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, que omple places, carrers i teatres amb més de 70 funcions. La programació inclou dues estrenes de companyies catalanes: 'Pulso', d’Atempo Circ, un espectacle trencador recomanat a partir dels 14 anys; i 'Espera', dels Eia, que barreja el circ contemporani amb les baldufes. També es podran veure dues preestrenes: 'Polos', de la companyia Es, una fusió de dansa, malabars i perxa xinesa, i 'UduL', de Los Galindos. També és una nova oportunitat per veure espectacles com 'Invisibles, 21è Circ d’Hivern', de l’Ateneu Popular 9 Barris, sis artistes que combinen el circ i la música; 'MiraT', de Circ Pànic, una coproducció amb el Sismògraf, o l’espectacle de clown 'Paradís pintat' de la Cia Pepa Plana. Pel que fa a les companyies estrangeres, la fira inclou l’estrena de 'Léger démêle', dels belgues À Sens Unique, en què tres parelles d’acròbates aborden les relacions amoroses amb comicitat i acidesa.

Poesia, hip-hop i rock & roll al Barcelona Poesia

Barcelona. Fins al 16 de maig

Sota el lema 'Poesia! Poesia! Poesia!', dimecres va arrencar el festival Barcelona Poesia, que enguany reuneix més de 20 activitats. De nou, el Verger del Museu Frederic Marès és un dels principals escenaris amb propostes com el recital 'Més enllà de la poesia del rock and roll, sobre Leonard Cohen, Bob Dylan i Lou Reed', entre d’altres. Pel que fa a altres espais, té lloc un recital de l’actor Viggo Mortensen i l’escriptor Fabián Casas (avui, 21.30 h), una sessió de 'poetry slam' amb el cantant espanyol de hip-hop Nach (diumenge, 19 h), i un homenatge a Federico García Lorca, a càrrec de Luis García Montero i José Mercé (dissabte, 22 h), entre d’altres. El festival també acull el cicle d’activitats no oficials Més Poesia i el 33è Festival Internacional de Poesia de Barcelona.

540x306 El cantant de hip hop Nach actua en el marc del Barcelona Poesia / NACH El cantant de hip hop Nach actua en el marc del Barcelona Poesia / NACH

Viatge al passat amb la Fira Modernista de Terrassa

Terrassa. Fins al 14 de maig

La Fira Modernista de Terrassa ens trasllada al passat per recordar l’esplendor de la ciutat en l’època modernista, a finals del segle XIX i principis del XX. Es podran visitar els principals edificis modernistes de la ciutat i s’hi faran recreacions històriques. Enguany, la fira està dedicada a l’artista Santiago Rusiñol, un dels grans impulsors del Modernisme i cronista de la vida burgesa amb l’obra de teatre 'L’auca del senyor Esteve'. Només una advertència: cal anar vestit de l’època si no es vol desentonar.

Una exposició mostra la trajectòria del fotògraf Pere Català i Pic

Terrassa. Fins al 31 d'agost

L’exposició ' Pere Català i Pic, la modernitat i la tècnica', que es pot visitar al mNACTEC, té com a objectiu recuperar la memòria visual d’aquest artista, considerat un dels fotògrafs catalans més importants del segle XX. La trajectòria de Català i Pic permet explicar la quotidianitat de l’ofici de fotògraf i alhora seguir la història de Catalunya des de la perspectiva d’un intel·lectual. El fotògraf és conegut també com a autor del famós cartell 'Aixafem el feixisme'.

540x306 El mNACTEC acull l'exposició 'Pere Català i Pic, la modernitat i la tècnica' / MNACTEC El mNACTEC acull l'exposició 'Pere Català i Pic, la modernitat i la tècnica' / MNACTEC

Literal, fira d’idees i llibres radicals

Barcelona. Fins al 14 de maig

Fins diumenge, la fira Literal ocuparà L’Harmonia, l’ateneu popular de l’interior de la Fabra i Coats, a Sant Andreu, amb un mercat obert al públic per regirar i fullejar llibres, una sala de conferències i un programa de xerrades, diàlegs i entrevistes. Els protagonistes d’enguany són autors com l’ escriptora palestina Leila Khaled, que farà una xerrada amb el nom de 'Revolució significa vida' (diumenge, 19 h) i el catedràtic Guy Standing (dissabte, 19 h), especialista en temes de subdesenvolupament, que serà entrevistat per la diputada Anna Gabriel. També destaca el debat entre Marina Garcés i Alberto Acosta (diumenge, 17 h), sobre el fet de 'Viure en comú'. El programa es complementa amb converses sobre feminisme i música polititzada, concerts i conferències sobre diferents formes d’activisme.

Tàrraco Viva uneix Grècia i Roma

Tarragona. Del 14 al 28 de maig

El festival romà de Tarragona, Tàrraco Viva, celebrarà durant quinze dies el passat romà de la ciutat amb activitats al conjunt monumental, declarat Patrimoni Mundial per la Unesco. L’eix principal serà la relació entre dues de les civilitzacions més importants de la història clàssica com són Grècia i Roma.

540x306 Tàrraco Viva uneix Grècia i Roma / TÀRRACO VIVA Tàrraco Viva uneix Grècia i Roma / TÀRRACO VIVA

Arriba el 27è Festival de Titelles de Gavà

Gavà. Del 12 al 14 de maig

Demà s’inaugura el 27è Festival Internacional de Titelles de Gavà amb una jornada de reflexió oberta entorn de les arts escèniques i els infants i joves, a l’Espai Maragall. La xerrada, que rep el títol 'Educació amb valors i creativitat. El viatge de l’infant i el jove a través de la formació en valors i l’experiència artística', anirà a càrrec de l’actor, director i autor de teatre valencià Jorge Picó.