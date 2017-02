10 plans culturals per a aquest cap de setmana

Arrenca el festival del circ de Figueres

Fins al 20 de febrer

Ja està en marxa el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Figueres, que reunirà un total de 24 atraccions mai vistes a Europa i 16 disciplines circenses. Durant els cinc dies que dura el festival, es podran veure dos espectacles, el Blau i el Vermell, que s’aniran repetint tot el cap de setmana. A la gala final de dilluns s’escolliran els guanyadors, que obtindran uns elefants dalinians d’or, plata i bronze.

Un dels principals atractius d’aquesta edició són les actuacions aèries, amb artistes com Alexander Lichner i Donoban Rodríguez. I també les actuacions de grup, amb fins a vint artistes sobre la pista. És el cas dels monocicles de la companyia xinesa Xinjiang Acrobatic Troupe o l’actuació sobre escales de Hebei Acrobatic Troupe, també de la Xina.

El MAC acull una mostra sobre la fortalesa dels Vilars d’Arbeca

Fins al 30 d'abril

El Museu d’Arqueologia de Catalunya presenta l’exposició ' La fortalesa dels Vilars d’Arbeca: terra, aigua i poder en el món ibèric'. La mostra, que aporta novetats sobre el coneixement dels ibers, i més concretament dels ilergets, consta d’un conjunt arqueològic resultat de trenta anys de recerca. És la primera vegada que s’exposen materials arqueològics recuperats de les excavacions, i es presenten imatges del nou projecte de realitat virtual. També inclou una maqueta i un catàleg detallat.

La fortalesa dels Vilars és a quatre quilòmetres d’Arbeca i va ser construïda al segle VIII aC. Es tracta d’un lloc únic a Europa per molts motius. Per començar, l’assentament no es va construir en un turó, sinó en una vall, segurament per tenir a prop l’aigua del riu, que avui en dia correspon al barranc de l’Aixaragall, i per explotar les possibilitats agrícoles dels camps i boscos. A més, per compensar la poca alçada, els ilergets van idear un elaborat sistema de defensa. L’exposició mostra la singularitat de la fortalesa en el món ibèric i explica la formació del poble ilerget.

540x306 El MAC acull l'exposició 'Fortalesa dels Vilars d'Arbeca' / SANTI IGLESIAS El MAC acull l'exposició 'Fortalesa dels Vilars d'Arbeca' / SANTI IGLESIAS

Arriba el cicle de concerts Curtcircuit

Fins al 27 d'abril

Ja és aquí una nova edició del Curtcircuit, un cicle de concerts que té lloc en diversos pobles i ciutats de Catalunya i que s’allargarà fins a l’abril. El grup encarregat de donar el tret de sortida és Hidrogenesse versus Doble Pletina, que actua avui a les 21.30 h a BeGood Club (Barcelona).

Entre els més de deu artistes que participen en el cicle, destaquen: El Petit de Cal Eril, que actuarà a Tarragona i a Mataró; Pau Vallvé, a Vic, Lleida i Barcelona; i Sidonie, a Lleida i Tarragona, entre d’altres.

Els millors Carnavals de Catalunya

Del 23 de febrer al 4 de març

A Catalunya, el plat fort de la festa de Carnaval s’inicia amb l’arribada del Dijous Gras i del rei Carnestoltes, i finalitza el Dimecres de Cendra, dia de l’enterrament de la sardina, just abans que comenci el període de la Quaresma. Els millors llocs per celebrar el Carnaval a casa nostra són: Sitges (fins a l’1 de març), Roses (fins al 27 de febrer), Vilanova i la Geltrú (fins al 4 de març) i Tarragona (fins al 28 de febrer).

Una comèdia àcida

Fins el 5 de març

El Maldà acaba d'estrenar La Peggy Pickit veu la cara de Déu, una comèdia àcida del dramaturg alemany Ronald Schimmelpfennig. Els protagonistes són dues parelles de metges que es retroben al campus anys després d'haver acabat la carrera. Totes dues es troben en un moment crític i s'envejaran l'una a l'altra. La dirigeix Moisès Maicas i el repartiment està format per Núria Cuyàs, Xavier Frau, Óscar Jarque i Lluna Pindado.

Fotografies urbanes que fan reflexionar

Fins al 25 d'abril

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida) acull l’exposició 'Reflexions ', de Jaume Pujol. Es tracta d’una mostra de fotografia que convida a reflexionar sobre la realitat alterada i ampliada que retornen els nombrosos elements reflectors que hi ha en qualsevol ciutat. A més d’escenes urbanes a través d’elements reflectors, l’exposició inclou diversos retrats de persones, als quals l’artista ha volgut “arrencar la seva màscara i mostrar realitat”.

540x306 L'exposició 'Reflexions' / INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS L'exposició 'Reflexions' / INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS

Els logicofobistes, un corrent per descobrir

Fins al 23 d'abril

“Com que res odiem més que aquest somni ensopit de la realitat, que no és altra cosa que aquells dels nostres somnis que s’assemblen més als de tots els imbècils [...].” Amb aquestes paraules començava el manifest dels logicofobistes, que ara podem llegir al Museu d’Art de Sabadell, dins l’exposició itinerant ' Logicofobistes 1936. El surrealisme com a revolució de l’esperit '.

La mostra pretén evocar l’exhibició 'Logicofobista ', que va tenir lloc a la Llibreria Catalònia l’any 1936, just abans de la Guerra Civil. Precisament, l’esclat de la guerra va significar un tall en les expectatives de projecció d’aquest grup surrealista, ja que la majoria van haver d’exiliar-se i moltes obres van desaparèixer, per això un dels objectius de la mostra és identificar les obres desconegudes i conèixer alguns dels logicofobistes.

Vídeoart que meravella

Fins el 30 d'abril

El títol de l'exposició que Carles Congost presenta al Bòlit, A sense of wonder, fa referència al meravellament i a la capacitat de meravellar-se. La mostra inclou quatre vídeos recents de l'artista, que sovint fa servir una estètica que beu de la cultura pop i el cinema de Hollywood per abordar diferents aspectes de la condició humana.

Artistes que prenen el control

Fins el 21 de maig



Els artistes no controlen la producció i la difusió de la seva obra perquè no tinguin recursos per delegar-ho, sinó com una declaració d'intencions. La nova exposició de la Fundació Joan Miró, Autogestió analitza aquesta tendència amb una seixantena d'obres d'artistes com Yoko Ono, Gilbert & George, Joan Hernández Pijuan i Joan Miró.

Torna la Festa de la Llum de Manresa

Fins al 5 de març

La Festa de la Llum de Manresa arriba amb un ventall ampli d’activitats. Des de la cercavila i el correfoc de la llum fins a itineraris i visites guiades, passant per espectacles, concerts i exposicions. Destaca la Fira de l’Aixada i la Transèquia, una caminada popular de Balsareny a Manresa.