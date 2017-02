Us proposem 10 plans culturals per al cap de setmana

La cartoixa d’Escaladei obre al públic nous espais per visitar

Escaladei (La Morera de Montsant). Permanent

Ara és un bon moment per conèixer o redescobrir la cartoixa d’Escaladei, al Priorat. El monument, que data del 1194, va ser la primera cartoixa de la Península, però al segle XIX, a causa de les desamortitzacions de les terres propietat de l’Església i els saquejos, va patir una important degradació. Després de la profunda remodelació de l’any 2013, quan va ser reinaugurat, en els últims mesos s’han dut a terme noves actuacions que han permès obrir al públic diversos espais de la cel·la C, l’hort o el mirador per fer més comprensible als visitants el model de vida dels monjos cartoixans. A més, també s’ha millorat la redacció dels projectes de rehabilitació i museïtzació del claustre major i del nou espai d’acollida del monument. Per al 2017 també està prevista la restauració de la façana del sagrari de l’església. Les visites guiades, que tenen una durada d’una hora i mitja, es fan els caps de setmana i dies festius a les 11.15 h (castellà), 12.15 h (català) i 16 h (català). També es pot visitar entre setmana però amb reserva prèvia (reservesmonuments.acdpc@gencat.cat).

Festival de màgia al Teatre Zorrilla

Badalona. Fins al 26 de febrer

En el marc del Festival Internacional de Màgia Memorial Li-Chang, té lloc la Gala Internacional de Màgia, que durant tres dies omplirà el Teatre Zorrilla de Badalona d’il·lusionisme. Entre altres espectacles, hi podrem veure una delicada peça d’equilibri i màgia de la suïssa Melodia Garcia Rigolo, un número de ventrilòquia que ha sigut l’atracció principal del Moulin Rouge durant molt temps, del francès Marc Métral, i la proposta del valencià G. Alexander, guanyador de diversos premis.

Arriba la Gala Internacional de Màgia al Teatre Zorrilla

Indiana Jones, al Museu de Gavà

Gavà. Fins al 26 de març

Rèpliques del Sant Grial, l’Ídol d’Or de la Fertilitat, la Medalla de Ra o la Calavera de Vidre s’exposen al costat dels veritables tresors de la nostra història a A la recerca dels tresors perduts. Homenatge a l’arqueòleg cinematogràfic Indiana Jones, una exposició itinerant que ara arriba al Museu de Gavà. La mostra es va organitzar l’any passat, ja que va fer 35 anys de l’estrena del primer film d’Indiana Jones.

‘La senyora Florentina i el seu amor Homer’ al TNC

Barcelona. Fins al 2 d'abril

L’obra teatral ' La senyora Florentina i el seu amor Homer ', de Mercè Rodoreda, arriba a la Sala Gran del TNC. La història transcorre en una casa del barri de Sant Gervasi. És la llar de la Florentina, una professora de piano que manté durant vint anys una relació amb l’Homer, el seu amor des de la infància, que està casat amb una altra dona. El muntatge, que dirigeix Sergi Belbel, compta amb actors i actrius com Mercè Sampietro, Toni Sevilla i Elisabet Casanovas, entre d’altres.

'La senyora Florentina i el seu amor Homer' arriba al TNC

‘Joguets i cinema: els jocs de Hollywood’

Figueres. Fins al 2 d'abril

' Joguets i cinema ' és el nom d’una nova exposició que acull el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, que mostra alguns dels casos més paradigmàtics de la relació entre cinema i joguet. Un intens idil·li que va començar cap a l’any 1920. Els protagonistes de les pel·lícules realitzades per les grans productores de cinema de Hollywood durant aquests anys van esdevenir unes autèntiques estrelles que van establir un fort vincle amb l’espectador. Per això, entre el 1920 i el 1940 la imatge dels personatges cinematogràfics més populars, com ara Charles Chaplin, Harold Lloyd, Groucho Marx, Shirley Temple o Mickey Mouse es van plasmar en joguets. L’exposició inclou marxandatge de tots aquests personatges i també de la saga 'La guerra de les galàxies ' o els films 'E.T.' i 'Malson abans de Nadal', entre d’altres.

L’art més compromès arriba al MNAC

Barcelona. Fins al 21 de maig

El MNAC inaugura avui l’exposició ' Insurreccions ', que reuneix prop de 300 obres –pintures, dibuixos i gravats, fotografies, pel·lícules i manuscrits–, des de mitjans del segle XIX fins a l’actualitat, de més d’un centenar d’autors diferents. Totes elles tenen en comú que tracten el tema de les emocions col·lectives i els esdeveniments polítics que comporten moviments com ara revoltes, insubmissió, agitació política, desordres socials i revolucions.

La mostra pretén aportar una visió única i específica tant pels artistes representats (des de l’il·lustrador Lluís Pellicer fins als cartellistes de la Guerra Civil), com pels temes tractats. És el resultat del treball històric realitzat pel filòsof, historiador de l’art i comissari de la mostra Georges Didi-Huberman.

El MNAC acull l'exposició 'Insurreccions'

El cinema de terror envaeix Sabadell

Sabadell. Fins al 5 de març

A partir de dilluns, Sabadell acull el Festival de Cinema de Terror, que, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència del director nord-americà Gary Sherman. De fet, es projectarà un dels seus films, 'Dead and buried '. 'Green room ' o 'La proie ', són alguns dels altres títols destacats de la mostra.

'La vida d'en Carbassó' camí de l'Oscar

Als cinemes

Amb una delicadesa extraordinària, el director Claude Barras plasma a través d'uns tendres titelles d'ulls esbatanats les diferents formes de dolor d'uns nens i nenes que se senten abandonats cadascun a la seva manera en un centre d'acollida. 'La vida d'en Carbassó' arriba als cinemes el mateix cap de setmana que opta a l'Oscar.

Àlex Ollé signa un hipnòtic 'Quartett'

Liceu. Fins el 3 de març

Àlex Ollé (La Fura dels Baus) situa l’òpera 'Quartett' en una caixa de dues tones que penjarà suspesa per cables sobre l’escenari del Liceu durant les cinc representacions que s’hi faran els dies 22, 26 i 27 de febrer i 2 i 3 de març. Tanmateix, l ’obra del compositor Luca Francesconi sembla més un joc de nines russes. En el nivell més profund hi ha la novel·la 'Les relacions perilloses' (1782) de Pierre Chorderlos de Laclos, i en els altres l’obra de teatre 'Quartett' (1981) de Heiner Müller, la pel·lícula 'Les amistats perilloses' (1988) de Stephen Frears i la lectura de tot plegat que en fan Francesconi i Ollé durant una hora i mitja.

Una caixa mostra les relacions perilloses de l'òpera 'Quartett'

Pau Vallvé porta el nou disc a Vic

Jazz Cava. Vic. Diumenge 26

Cantautor indie d’actitud hardcore, Pau Vallvé consolida el camí de l’autogestió amb el disc 'Abisme cavall hivern primavera i tornar', un disc doble sobre amor, política, anhels i pors, que està presentant en una gira que el durà a festivals com el Vida i el Cruïlla. Aquest cap de setmana passa per Vic. És el quart disc del barceloní amb el seu nom, tot i que també és conegut per haver participat en infinitat de projectes al voltant de l'escena independent catalana, com U_mä o Estanislau Verdet.

